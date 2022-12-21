 

В 11 аэропортов России продлили режим ограничения полетов

21.12.2022, 5:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. По данным, которые стали доступны СМИ, он будет действовать до 27 декабря.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты 11 российских городов, отмечает телеканал “360”. Среди них — воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Липецка и Элисты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.21 / Значимые люди – Личное мнение

03.09.22 / США отказались обсуждать ДСНВ с Россией до возобновления инспекций ядерных объектов

03.09.22 / Запад почувствовал усталость от конфликта с Россией на Украине

19.11.22 / Эндрю Гарфилд закрутил роман с бывшей девушкой Пита Дэвидсона

04.01.22 / «Сделано в России»

29.11.22 / В Нижнем Новгороде спасатели Спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе

14.02.22 / Скандалы: Кокаиновые плантации спасли экономику Колумбии

17.09.20 / Любовь и немного токсично: “Сумерки” и еще два фильма о зависимостях в отношениях

19.04.22 / Forbes – из-за конфликта на Украине G20 в её привычном виде пришёл конец

05.03.21 / В центре Риги установили скульптуру «Зигующий мальчик»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика