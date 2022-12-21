Евстигнеев предал у всех на глазах, а второй муж ревновал к работе: личная жизнь Галины Волчек

Коллеги, подчиненные и многочисленные поклонники знали Галину Волчек не только как успешную, но и как сильную личность. Она добилась больших высот в карьере, подарила зрителям десятки запоминающихся актерских работ и стала

худруком одного из лучших театров страны. Однако не все знали, что под броней артистки скрывалось ранимое сердце, нелегко переживавшее любовные неудачи.

Личную жизнь Галины Волчек смело можно назвать насыщенной. Артистка с юности пользовалась успехом у противоположного пола и могла похвастаться толпой ухажеров. А первая серьезная любовь пришла к ней еще в студенчестве.

Яркая и талантливая девушка буквально могла очаровать любого однокурсника. Однако ее возлюбленным стал далеко не самый перспективный, по мнению многих, Евгений Евстигнеев. Провинциальный парень был на семь лет старше и не имел за плечами ничего, что помогло бы ему покорить строгих родителей Волчек. Тем не менее голубки поженились и построили собственную семью.

В 1961 году у пары родился наследник Денис. А через некоторое время брак дал серьезную трещину. Пока актриса посвящала всю себя домашнему очагу и работе, ее супруг закрутил страстный роман с коллегой по театру Лилией Журкиной. Волчек не смогла простить мужа, который предал ее у всех на глазах, и подала на развод спустя девять лет брака.

Расставшись с супругом, артистка с головой погрузилась в карьеру и не задумывалась о новых романах. Однако все изменилось, когда в ее жизни появился доктор технических наук и профессор МИСИ Марк Абелев. Мужчина не имел никакого отношения к театральной тусовке, но смог очаровать звезду красивыми ухаживаниями. Через некоторое время они стали мужем и женой.

Брак просуществовал 10 лет, но не сделал Галину Волчек по-настоящему счастливой. Актриса не решалась на второго ребенка и страдала от упреков мужа, который ревновал ее к работе. А в 1976 году союз окончательно распался.

После двух разводов в жизни артистки случилось еще одно серьезное чувство. Она потеряла голову от женатого ученого-физика по имени Владимир. Однако эти отношения не привели ни к чему серьезному. Галина Борисовна ушла от возлюбленного, как только поняла, что тот мечется между ней и семьей. В итоге ее главной и самой преданной любовью стал театр.