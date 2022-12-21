 

Россиянам посоветовали заменить колбасу и картофель в новогоднем меню на полезные продукты

21.12.2022, 5:41, Разное
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Врач-диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам заменить вредные ингредиенты в традиционных новогодних блюдах на полезные аналоги.

По словам специалиста, в крабовом салате вместо палочек можно использовать отварные креветки, а в оливье колбасу лучше заменить на вареную говядину. Вместо картошки диетолог советует использовать авокадо, а вместо жирного покупного майонеза — легкую заправку, отмечает RT.


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