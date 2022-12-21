Пригожин направил открытое письмо мэру Екатеринбурга с просьбой уволить Пушкарева с должности директора Музея истории

Отвечая на вопрос журналиста портала 66. RU, Пригожин сообщил, что в пятницу, 16 декабря, у него состоялся разговор по телефону с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Речь шла о назначении директором музея истории в Екатеринбурге скандального журналиста Игоря Пушкарева.

“Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения”, – публикует пресс-служба компании “Конкорд” слова бизнесмена.

В связи с общественным резонансом в Сети было опубликовано открытое письмо бизнесмена к мэру Екатеринбурга Орлову с просьбой провести проверку назначения Пушкарева на пост директора музея.

Напомним, ранее предприниматель выразил надежду, что глава Екатеринбурга проверит информацию о деятельности своего назначенца.