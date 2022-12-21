“Нет слов!”: Выступившая в цветах украинского флага Орбакайте нарушила молчание

После побега певицы Аллы Пугачевой и ее семьи за рубеж многие считали считать, что старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте специально осталась в России, чтобы выполнять роль некоего “засланного казачка” своей звездной матери и решать здесь ее вопросы. Именно поэтому артистка так долго не комментировала происходящее в мире и продолжала жить на две страны – США и Россию. В Америке у нее муж и дети, а в России поклонники и способ заработать.

Недавно Кристина Орбакайте ступила на скользкую тропинку и подорвала доверие к себе. Артистка Вышла на сцену вместе с Игорем Николаевым, причем дуэт выступал в нарядах сине-желтых тонов. Фанаты неоднозначно отнеслись к такому номеру. Многие посчитали, что это был намек на украинский флаг, а значит, определенные политические взгляды.

Даже звездные коллеги тут же припомнили, что Орбакайте практически постоянно живет в США, а в Россию летает только за деньгами. Ольга Кормухина и вовсе заявила, что Кристина Орбакайте и подобные ей не дают молодым талантам прибиться на сцену.

Из-за всей ситуации Орбакайте стала реже выходить в Сеть, и только по делу. На днях она нарушила молчание и выложила в аккаунте фото с худруком “Современника” Галиной Волчек, которой не стало в 2019 году. Певица напомнила о ее дне рождения 19 декабря.

“Нет слов, чтобы описать, какого масштаба это была личность, женщина, учитель. Я чувствую ее каждый раз, выходя на сцену театра “Современник”. Спасибо, мой ангел. На фото наша последняя встреча”, – писала о ней Орбакайте в 2020-м году.

В этот раз певица опубликовала одно фото и коротко безэмоционально подписала его.