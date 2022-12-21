Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость

Полина Гагарина стала известной благодаря участию в “Фабрике звезд”, где она была кругленькой пышкой и доброй девочкой с грустными глазами. Потом Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, родила дочь Мию, и стала другой. Звезда со скандалом развелась со своим мужем, которого в народе обозвали молчаливым тираном, после чего пустилась во все тяжкие.

К тому моменту Полина Гагарина уже взошла на звездный олимп и обрела любовь миллионов поклонников. Ее имя все чаще звучало на мероприятиях, а сама она становилась все стройнее и напористее. Казалось, что артистка буквально тает на глазах. Некоторые даже заподозрили у нее нервную анорексию.

Дошло до того, что от работы с певицей Полиной Гагариной отказался даже давний друг-композитор Геннадий Дудин, который написал для нее главные хиты “Драмы больше нет”, “Выше головы”, “Обезоружена”. В своем аккаунте он написал, что Алина от него больше не получит ни строчки.

Композитор уверен, что Полина Гагарина заразилась “звездной болезнью”, и теперь с ней невозможно нормально сотрудничать. Она во всем себя превозносит выше других.

Дудин знаком с Гагариной много лет, и раньше она была совсем другим человеком. Можно сказать, что прежней Полины Гагариной больше нет.

Таролог Марианна Абравитова уверена, что Гагарина зря себя так ведет. Композитор так помог ей, а она его буквально бросила.