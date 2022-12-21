 

Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат

21.12.2022, 5:40, Разное
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, как оказалось, очень любит футбол. Со вторым супругом, миллионером Виктором Батуриным, она познакомилась во время футбольного матча. Пара обзавелась двумя детьми. Еще двое наследников телеведущая родила в браке с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

Очевидно, что многодетная мать хорошо знает, чем сегодня увлекаются подростки по всему миру. По ее словам, футболист национальной сборной Франции Килиан Мбаппе стал кумиром миллиона мальчишек после финала Чемпионата мира по футболу.

Яна Рудковская после просмотра великолепной игры целые сутки не могла прийти в себя. О переживаниях она рассказала в социальных сетях. Было понятно, что молоденький мулат покорил сердце продюсера Димы Билана. Звезда осыпала французского нападающего комплиментами.

“И эта слава у Мбаппе будет, миллиард процентов, что будет. Он теперь такой же символ французского футбола, как Месси – аргентинского, а Роналду – португальского”, – отметила Яна Рудковская.

По ее словам, в России еще не родился спортсмен, который стал бы символом национального футбола. Бедный Евгений Плющенко – ему уже не видать подобный славы. Когда-то фигурист вдохновлял молодежь заниматься спортом, но профессиональная карьера давно в прошлом.


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