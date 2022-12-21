Плакали от счастья: изгнанная Наргиз вновь вякнула про Россию

Окончательно загордившись и поверив, что обрела право критиковать ситуации, разворачивающиеся на территории приютившей ее страны, Наргиз Закирова позволила себе грубо высказаться про политические решения. Посты в соцсетях Наргиз разозлили не только рядовых россиян, но и тех, кто сосредоточил в своих руках власть. Решение было принято жесткое и молниеносное: запретить грубиянке пересекать границу России в следующие 50 лет.

Поэтому Наргиз, прилетевшую в Москву из Ташкента, на паспортном контроле

ждал настоящий сюрприз

. Об этом она поведала в интервью зданию MYDAY TV. Став гостьей передачи она вновь заговорила про Россию.

Как оказалось, сотрудники аэропорта,

отведя звезду в сторону,

деликатно сообщили ей о запрете на въезд. Причем девушки, по словам Наргиз, чуть ли не плакали, в то время как сама певица сохраняла удивительное спокойствие.

“Взяли билет бизнес-класса обратно, принесли кофе, еду”, -рассказала изгнанная певица про помощь работников “воздушных ворот”. Подождав обратного рейса в Ташкент, та уехала на историческую родину.

“Если кто и плакал, когда ее вытурили – то только от счастья”, – поделился один из зрителей мнением об интервью.

К слову, пусть тело Наргиз и остается в Таджикистане, язык ее все равно дотягивается до жителей Москвы. Не так давно между ней и Филиппом Киркоровым произошел громкий скандал. Начало ему положило то, что певица раскритиковала появление поп-короля в ее родной стране.

“Понаехали”, – грубо вякнула Наргиз, чем навлекла на себя гнев тысяч людей.