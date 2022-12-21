Süddeutsche Zeitung – многообразию мнений на Украине, похоже, приходит конец

Украинцы всегда говорили об огромной разнице между находящимся под строгим контролем медийным ландшафтом РФ и демократическим многообразием мнений на Украине. Однако, пишет Süddeutsche Zeitung, принятый Верховной радой закон, дающий властям беспрецедентные для независимой Украины полномочия для контроля над СМИ, меняет ситуацию. Помимо этого, многие журналисты в стране сегодня открыто подчиняются своеобразной самоцензуре, чтобы не играть на руку российской пропаганде.



AP

Украинцы любят указывать на огромную разницу между находящимся под строгим контролем медийным ландшафтом РФ и демократическим многообразием мнений на Украине. Как они говорят, защита этой свободы — одна из благороднейших целей в их вооружённой борьбе. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, недавно Верховная рада Украины приняла закон, который несколько сократил эту разницу. Закон даёт Национальному совету по телевидению и радио беспрецедентные для независимой Украины полномочия для контроля над СМИ.

Национальный профсоюз журналистов осуждает тот факт, что при обсуждении и принятии закона не были выслушаны мнения критиков, а также самих журналистов. Профсоюз считает, что закон делает возможными создание «цензурного ведомства» и «значительное ограничение свободы мнений». Так, например, Совет по вопросам телевидения и радиовещания может в будущем рассылать редакциям «обязательные для исполнения указания», назначать штрафы и принуждать интернет-провайдеров блокировать доступ к определённым сайтам. Европейский союз журналистов EFJ призвал украинское правительство отложить принятие закона, тем более что правительство в Киеве обосновало принятие нового закона стремлением привести украинское законодательство о СМИ в соответствие с европейским.

Новый закон заменит различные другие, довольно запутанные правила. Одно из новшеств состоит, например, в том, что Совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет запрещать публикацию «не прошедших регистрацию» материалов на срок до двух недель без решения суда. Правда, для более долгого запрета всё ещё необходимо судебное решение. Тем не менее закон порывает с устоявшимися традициями украинского медийного ландшафта. Поэтому то, что на первый взгляд выглядит как унификация и обеспечение равных возможностей, в глазах критиков подвергает опасности и без того хрупкие гарантии властей Украины, данные средствам массовой информации. Многие онлайн-платформы и даже некоторые газеты и журналы на Украине пока не зарегистрированы. Однако по прежнему законодательству они могли работать и на такой временной основе. Это осложняло вмешательство государства в работу СМИ даже в самые мрачные периоды, например, во время президентства Леонида Кучмы или Виктора Януковича.

Усиление вмешательства государства и так происходит в то время, когда украинские журналисты не совсем свободны в исполнении своих обязанностей. С тех пор как Зеленский ввёл военное положение, действуют новые правила, например, существует запрет указывать конкретные места попаданий ракет. Помимо этого, многие журналисты открыто подчиняются своеобразной самоцензуре, чтобы не играть на руку российской пропаганде, которая может использовать в своих целях сообщения о коррупционных скандалах и политических разногласиях на Украине.

Государственные телеканалы были объединены в телемарафон «Единые новости», к которому недавно были вынуждены присоединиться и телеканалы главного соперника Зеленского Петра Порошенко, а все каналы, которые власть назвала пророссийскими, были просто закрыты.

Как заключает издание, пока президент Зеленский не подписал новый закон. Однако критики напоминают, что он ещё три года назад добивался принятия похожего закона, но тогда это ему не удалось.