“Готов встретиться”: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому из Бахмута

Бизнесмен заявил, что готов к личной встрече с Зеленским, если тот “обратит внимание” на предложение. Пригожин также подчеркнул, что специально приехал в Бахмут из штаба ради Зеленского.

“Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться”, — цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров поделился подробностями поездки Зеленского в Бахмут. По его словам, президент посетил передовые позиции и наградил бойцов ВСУ презентами и знаками отличия.