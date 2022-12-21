 

“Готов встретиться”: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому из Бахмута

21.12.2022, 2:45, Разное
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Бизнесмен заявил, что готов к личной встрече с Зеленским, если тот “обратит внимание” на предложение. Пригожин также подчеркнул, что специально приехал в Бахмут из штаба ради Зеленского.

“Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться”, — цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров поделился подробностями поездки Зеленского в Бахмут. По его словам, президент посетил передовые позиции и наградил бойцов ВСУ презентами и знаками отличия.


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