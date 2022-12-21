Предложение комфорт-класса выросло на 39%

Столичный рынок новостроек продолжает бить рекорды по объемам предложения. К концу года количество лотов в продаже в ЖК класса “комфорт” внутри МКАД выросло на 39%, достигнув 26 тыс. единиц.

Только за ноябрь рынок “старой” Москвы вырос на 7%, или на 1,6 тыс. лотов. Аналогичная динамика наблюдается и на присоединенных территориях. В прошлом месяце в ТиНАО начались продажи 1 тыс. квартир и апартаментов, а общее предложение достигло 18,5 тыс. лотов.

В классе “бизнес” количество лотов в продаже выросло до 19 тыс. единиц, но пока не достигло рекордных показателей в 22 тыс. лотов, зафиксированных в 2018 году.

В жилых комплексах класса “премиум” в продаже находится 4,9 тыс. лотов, что также является нетипично высоким уровнем. Рост количества премиальных проектов связан с расширением географии их строительства. Дорогие новостройки все чаще возводятся за пределами центральных районов. Кроме того, ряд застройщиков изменили класс своих проектов с “бизнес” на “премиум”.

Почему новостроек так много?

К столь резкому росту жилья в продаже привели два фактора.

Во-первых, многие проекты были поставлены на паузу во время пандемии и вышли на рынок с ее завершением.

Во-вторых, из-за нестабильной экономической ситуации снизилась активность покупателей, по разным оценкам, на 10-20%.