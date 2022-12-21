Скандалы: «Я король! Мне все можно»

Любовница короля Испании решила раскрыть все его тайны

Как живут и развлекаются современные монархи, откуда у них деньги и что будет, если нарушить их волю? Немка Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн узнала ответы на эти вопросы, когда стала любовницей испанского короля Хуана Карлоса I. В Испании многие верят, что он лишился короны и очутился в изгнании именно по ее вине. Она утверждает, что все было не так, и рассказывает свою версию этой истории в подкасте Corinna and the king.

«Лента.ру» изучила его и попыталась понять, что же в действительности происходило за дверями королевского дворца.

Коринна заметила слежку сразу после злополучной поездки в Африку в 2012 году. Сначала кто-то забрался в ее гостиничный номер, пока она спала. Потом бывший муж рассказал, что его автомобиль взломали. В Бразилии, куда она отправилась по делам, за ее машиной увязался «хвост». А после возвращения в Лондон ей неожиданно позвонил генерал Феликс Санс Рольдан, который возглавлял одну из главных спецслужб Испании — Национальный разведывательный центр.

Коринна утверждает, что Рольдан посоветовал ей ни при каких условиях не общаться с прессой и не совершать других необдуманных шагов. «Если эти инструкции не будут соблюдены, я не могу гарантировать вам личную безопасность или безопасность ваших детей», — добавил он. Это было не предупреждение, а прямая угроза.

Если генерал хотел ее напугать, у него это получилось. Вскоре после разговора Коринна улетела в Швейцарию, где у нее была квартира. Но и там побывали люди Рольдана — это было ясно с первого взгляда. Ничего не пропало, даже наоборот: визитер оставил книгу, которую она видела в первый раз. В ней рассказывалось о смерти принцессы Дианы — бывшей жены наследника британского престола, погибшей в автокатастрофе через год после развода.

Обычно считается, что ее гибель была несчастным случаем, но автор книги этому не верил. Он считал, что принцессу убили по указанию Букингемского дворца. Коринна понимала, что подброшенная книга — это намек. Надо молчать — или закончишь, как Диана.

Королевская охота

Коринна не была принцессой, во всяком случае официально. Она оказалась в такой ситуации из-за бывшего любовника — испанского короля Хуана Карлоса I. Он оставался едва ли не единственным монархом Европы, сохранившим реальную власть. В конце 1970-х Хуан Карлос лично провел демократические реформы и гарантировал гражданам права и свободы, а через несколько лет предотвратил военный переворот. После этого его поддержали даже противники монархии.

Остаток своего долгого правления Хуан Карлос почти не вмешивался в политику. Он жил в свое удовольствие и заработал репутацию редкого ловеласа. Среди прочего, ему приписывали связь с дочерью последнего итальянского монарха Марией Габриэллой Савойской, испанской актрисой Сарой Монтьель и телеведущей Барбарой Рей. Британцы подозревали, что в его постели побывала и принцесса Диана, причем еще до развода с принцем Чарльзом. Чаще всего романтические похождения короля кончались благополучно, но исключения тоже известны.

В 1977 году 18-летняя любовница Хуана Карлоса обнаружила, что ждет ребенка, и вскоре погибла при странных обстоятельствах. В газетах писали, что она случайно упала с четвертого этажа и разбилась, когда в четыре часа ночи поливала цветы на балконе

Хуан Карлос познакомился с Коринной в 2004 году в испанском поместье герцога Вестминстерского Джеральда Кавендиша Гросвенора. В то время она была сотрудницей фирмы Boss&Co, делающей оружие ручной работы для аристократов и миллиардеров. Иногда высокопоставленные клиенты изъявляли желание пострелять в редких животных. Организацией поездок на охоту занималась Коринна.

Мир больших денег был не чужд ей и прежде, причем не только по работе. В 2000-м году она вышла замуж за 24-летнего немецкого князя Казимира Сайн-Витгенштейн-Сайн, а до того, по слухам, встречалась с миллионером Гертом-Рудольфом Фликом — наследником печально известного промышленника Фридриха Флика, который когда-то финансировал Гитлера, а после Второй мировой оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге.

Нужно понимать, что у меня прекрасные отношения с главами многих государств, важными правительственными чиновниками и очень серьезными игроками финансового рынка, — Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн (Ларсен) из подкаста «Коринна и король»

После охоты в поместье герцога Вестминстерского Хуан Карлос часто звонил Коринне, приглашал в свою резиденцию, плакался о неудачном браке и нелюбимой жене. Потом попросил заняться организацией медового месяца своего наследника принца Фелипе: тот не хотел, чтобы в газеты попадал каждый его чих, а Коринна умела этого добиваться. Кроме того, она продолжала сопровождать монарха во время поездок на охоту — в том числе и в России.

В 2005 году Хуан Карлос подстрелил ручного медведя Митрофана, который жил на базе отдыха в Вологодской области. «Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле, — вспоминал местный чиновник Сергей Старостин. — Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью». Участие Коринны в поездке не афишировалось, но, как позднее выяснили испанские журналисты, у вологодского губернатора Вячеслава Позгалева сохранились ее фотографии с Хуаном Карлосом.

Постепенно деловые отношения переросли в романтические. В подкасте Коринна утверждает, что у нее было только одно условие: она должна быть его единственной любовницей. Ей совершенно не хотелось оказаться десятой женой в гареме. На словах Хуан Карлос не возражал. Она поверила ему, развелась с князем Казимиром и переехала в Испанию.

Роковой слон

В тот же период у Коринны появилась собственная консалтинговая фирма Apollonia Associates. Тем более, что, по ее словам, она фактически превратилась в ближайшую советницу и помощницу короля. Хуан Карлос не доверял посторонним, поэтому ей приходилось самой улаживать его дела и едва ли не вести переписку от его имени.

Очень скоро она заметила, что Хуан Карлос живет куда богаче, чем выходило по документам. Официально у него был единственный источник дохода — государственное пособие, составлявшее примерно девять миллионов долларов (600 миллионов рублей) в год. Этой суммы явно не хватало, чтобы покрыть все расходы короля. «У него царило какое-то вечное Рождество, — вспоминает она. — Стоило загадать одно желание, и тут же сбывалось сразу сто».

Иногда он возвращался из поездок с целыми сумками наличных и выглядел счастливым, как пятилетний ребенок. Спрашиваешь у него: «Боже мой, а это еще откуда?» А он отвечает: «О, это от такого-то друга, а это от такого-то». Это казалось в порядке вещей, — Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн (Ларсен)из подкаста «Коринна и король»

В 2006 году Коринна уехала в Монако и стала советницей принцессы Шарлен. В январе 2009 года Хуан Карлос предпринял попытку вернуть любовницу и преподнес ей огромное бриллиантовое кольцо, стоимость которого оценивалась в миллион евро (более 66 миллионов рублей). Однако после этого их отношения окончательно испортились. Из-за тяжелой болезни отца ей пришлось на несколько месяцев уехать в Германию. Пока Коринны не было, монарх завел другую любовницу.

«Со временем я все лучше понимала, что он вел даже не двойную, а пятерную жизнь», — рассказывает она в подкасте. На этом, по ее словам, романтика закончилась. Коринна больше не была любовницей Хуана Карлоса, но не стала рвать отношения полностью и даже навещала его в больнице, куда он попал из-за опухоли. «Я спала на кушетке возле его больничной койки, потому что он ужасно нервничал перед операцией», — утверждала она в интервью «Би-би-си».

Фирма Коринны процветала, она ездила по всему миру, работы, по ее словам, было невпроворот. Нередко ее видели и в Москве или Санкт-Петербурге. В фотобанках можно найти ее снимки в России: она присутствует на встрече князя Монако с патриархом Кириллом, на светском мероприятии с дирижером Валерием Гергиевым или с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

В 2012 году Хуан Карлос пригласил десятилетнего сына Коринны на сафари в Ботсване. Поездку, как потом оказалось, оплатил советник саудовского короля Салмана. Коринна утверждает, что ей не хотелось ехать, но в итоге она все же согласилась.

На охоте 74-летний король убил слона, а вечером отпраздновал свою удачу. Утром он, так и не протрезвев, проснулся ни свет ни заря, выбрался из палатки и немедленно сломал себе бедро

Коринна узнала о случившемся от начальника службы безопасности короля. «Медики считают, что у него внутреннее кровотечение, — объяснил тот. — Его нужно срочно везти в больницу». К ее удивлению, у охраны не было никакого плана на такой случай. Для эвакуации Коринне пришлось одолжить Хуану Карлосу свой личный самолет.

Весь полет она переживала, что монарх умрет в дороге. Тот хорохорился, требовал у стюардессы вина и шумел: «Я тут король! Мне все можно, что захочу».

Хуан Карлос выжил, хотя выздоровление заняло несколько лет. Куда более серьезной проблемой оказался убитый слон. Королевская охота пришлась не по душе многим испанцам, в 2012 году переживавшим тяжелейший экономический кризис. Им казалось оскорбительным, что монарх развлекается в Африке и убивает редких животных, пока его подданные страдают.

Заодно досталось и Коринне. Долгое время ей удавалось держать отношения с королем в секрете, но теперь шила в мешке было не утаить. Журналисты знали, что Хуан Карлос вернулся из Африки на частном самолете. Оставалось только выяснить, на чьем именно. Через день Коринну обсуждали во всех испанских газетах и на телевидении. Пугающая встреча с генералом Рольданом случилась через несколько недель.

Хуан Карлос попытался спасти ситуацию и выступил с коротким телеобращением, в котором попросил прощения у народа Испании. Народ Испании его не простил. Спустя два года королю придется уступить престол сыну, а после сбежать из страны.

Щедрый подарок

В Испании некогда любимого монарха подозревали в получении взятки при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Тогда на офшорный счет, связанный с Хуаном Карлосом, поступило 100 миллионов долларов. Похожие обвинения выдвигали и швейцарские правоохранительные органы, считавшие, что бывший испанский король брал «откаты» при заключении государственных договоров. В их расследовании фигурировала компания Apollonia Associates, которой владела Коринна.

Испанский журнал Interviú утверждал, что Коринна уехала из Испании с десятками миллионов евро. Особый интерес представлял способ, которым она их получила. Деньги якобы переводились между счетами в швейцарских банках, открытыми на несуществующих людей, у которых тем не менее имелись подлинные испанские документы.

Анонимный источник Interviú в спецслужбах пояснил, что такую схему обычно используют при платежах агентам под прикрытием

В подкасте Коринна рассказала, что деньги были подарком. Спустя два месяца после охоты в Ботсване с ней связался юрист Хуана Карлоса и сообщил, что король намерен «пожертвовать» ей 65 миллионов евро (4,3 миллиарда рублей). Когда Коринна поинтересовалась, что он рассчитывает получить взамен, юрист ответил: «Совершенно ничего». Из его слов выходило, что таким образом монарх пытается загладить свою вину перед ней.

Коринна утверждает, что согласилась принять деньги. В июне 2012 года панамский фонд Lucum, предположительно, действовавший от имени Хуана Карлоса, перевел 64,8 миллиона евро на счета подставной компании Solare, зарегистрированной на Багамских островах и, вероятно, связанной с Коринной. Затем, как пишет El Pais, сумма затерялась на счетах по меньшей мере 12 офшоров.

Швейцарские правоохранительные органы подозревали, что такая сложная схема понадобилась для отмывания денег. Масла в огонь подливали откровения комиссара испанской полиции Хосе Мануэля Вильярехо, арестованного в 2017 году по обвинениям в шантаже и коррупции. В колоссальной коллекции компромата на испанскую политическую верхушку, которую он собрал, сохранилась запись разговора и с Коринной. В нем она якобы жаловалась на Хуана Карлоса, пользовавшегося ею, чтобы прятать свои богатства за границей.

Сама Коринна настаивает на своей невиновности и считает, что порочащие публикации в испанской прессе появлялись с подачи Хуана Карлоса. Никакого разговора с Вильярехо, по ее словам, тоже не было.

В 2014 году она вновь встретилась с Хуаном Карлосом в загородном доме своего первого мужа, британского предпринимателя Филипа Адкинса. «Он отвел меня в одну из гостиных и сказал, что любит меня и хочет, чтобы мы жили долго и счастливо». — вспоминает Коринна в подкасте. Сначала она пыталась отшутиться, а потом отказала ему напрямую.

Позднее, оказавшись на мели, Хуан Карлос вновь обратился к бывшей любовнице. «Я хочу, чтобы ты занималась организацией моих перелетов, оформила мой номер в гостинице на свою кредитную карту и платила за кое-какие вещи, которые мне могут понадобиться», — цитирует она его в подкасте. Коринна предложила вернуть подарок целиком, но этот вариант не подходил: монарх не желал платить налоги.

Отказ Коринны возмутил Хуана Карлоса. «В таком случае ты бесполезна, — по ее утверждению, сказал он. — Смотри теперь. Последствия будут, и довольно неприятные»

Следующие несколько лет были очень непростыми для Коринны. По ее словам, Хуан Карлос распространял слухи, что она обокрала его, и ополчил против нее бывших мужей и даже детей. Затем она узнала, что ее пытаются выставить организатором королевских махинаций, причем в этом королю якобы помогали испанские спецслужбы. В подкасте она упоминает фальшивые бумаги, якобы сфабрикованные на основе похищенных у нее документов.

Пока правоохранительные органы Швейцарии и Испании расследовали ее причастность к отмыванию денег, банковские счета Коринны оказались заморожены. «Все на самом деле делалось для того, чтобы разрушить мою финансовую репутацию и лишить меня средств на юридическую защиту», — объясняет она.

Несмотря на это, расследования завершились ничем. В декабре 2021 года швейцарские правоохранители признали, что она ни при чем, и закрыли дело. После этого Коринна сама подала в суд и потребовала оградить себя от Хуана Карлоса. Тяжба продолжается до сих пор и вряд ли закончится раньше 2023 года. Но каким бы ни был ее исход, ясно одно: испанская монархия понесет серьезный ущерб.

По мнению бывшего главреда испанской газеты El Mundo Дэвида Химинеса, Хуану Карлосу и его наследникам вряд ли стоит рассчитывать на былую неприкосновенность и народную любовь. После многолетних скандалов испанцы стали совсем по-другому относиться к особам королевской крови. «Хуан Карлос, вероятно, будет стремиться к искуплению вины и возвращению части престижа, который у него когда-то был, — говорит Химинес в подкасте. — Но я думаю, что это недостижимая цель. Я думаю, престиж не вернуть».

Олег Парамонов

Оригинал материала: “Лента.ру”