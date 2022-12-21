Врио главы Донецкой Народной Республики Пушилин попросил президента РФ Путина усилить систему ПВО в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина способствовать усилению системы ПВО в республике, чтобы обезопасить города и отодвинуть противника.

Врио главы ДНР рассказал президенту РФ об ударах ВСУ по мирным городам Донецкой Народной Республики и попросил в связи с этим увеличить поставки в Донбасс современных систем ПВО, чтобы обезопасить мирных жителей и отодвинуть противника, передает ТАСС.

Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов было повреждено 460 домостроений.

Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка. Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

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