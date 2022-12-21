Сотрудник Госдепа США: Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в обороне

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21.12.2022, 2:20, Новости дня
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Соединенные Штаты считают, что военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Представитель Госдепартамента США выступил с утверждением, что в обмен на якобы поставляемые в Россию из Ирана боевые беспилотники Москва якобы предлагает Тегерану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне, что, по мнению Вашингтона, трансформирует отношения двух стран в полномасштабное партнерство в сфере обороны, передает ТАСС.

По версии Госдепартамента США, это партнерство якобы создает вызовы не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. При этом представитель Госдепа отказался строить предположения о том, для каких целей Тегеран мог бы использовать предполагаемую Вашингтоном военную и техническую поддержку Москвы. По словам Прайса, Вашингтону придется хорошо задуматься, если Иран получит потенциально более передовые ноу-хау, более сложные технологии, техническую поддержку и поддержку специалистов.

Ранее Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине.Иран опроверг утверждения о поставке РФ оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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