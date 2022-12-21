Президент Франции Макрон: Париж работает над новыми поставками артиллерийских установок CAESAR Украине

Франция работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон сообщил в интервью телеканалу LCI, что поставки вооружений на Украину растут. По его словам, самые известные из поставляемых Украине систем – это гаубицы CAESAR. Он также сообщил, что Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине. Говоря о количестве артиллерийских установок, которые будут направлены Киеву, Макрон сказал, что это будет зависеть от результатов обсуждений с партнерами, передает РИА «Новости».

Накануне в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. По данным Французского института международных отношений, Париж решил передать Украине 24 из 75 имевшихся в наличии гаубиц Caesar, при этом 18 артиллерийских установок уже переданы Киеву.

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