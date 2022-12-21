 

FAZ – провал «Пумы» символизирует бедствие, охватившее бундесвер

21.12.2022, 1:34, Разное
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Провалившая тест на надёжность новейшая немецкая БМП «Пума» не является исключением из правил, пишет Frankfurter Allgemeine. Напротив, не выдерживающая нагрузки самая дорогая в мире боевая машина пехоты логично укладывается в картину общего бедствия, охватившего бундесвер: как отмечает издание, ситуация не изменилась даже после выделения дополнительных средств на вооружения.


AP

БМП «Пума» является самым дорогим БМП в мире, пишет Frankfurter Allgemeine. Как следствие, «Пума» должна превосходить все свои зарубежные аналоги, однако доказательств этому пока не предоставлено: напротив, пока «Пума» лишь подтверждает свою славу «проблемной» БМП. Особенно болезненными оказались недавние учения, в ходе которых из строя вышло 18 «Пум», предназначенных для пополнения сил быстрого реагирования НАТО.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт поручила разобраться в причинах столь низкой надёжности «Пум», пишет Frankfurter Allgemeine. Однако случай с «Пумой» не является исключением из правил, отмечает издание: напротив, он подходит к общей картине бедствия, которое продолжает охватывать бундесвер даже после объявления Олафа Шольца о «переменах».

Объявляя о выделении новых средств на бундесвер, Шольц говорил: «Нам нужны самолёты, которые летают, корабли, которые плавают, а также солдаты, имеющие соответствующую для своих задач экипировку. Об этом идёт речь — и это достижимо для страны наших размеров и нашей значимости для Европы».

Однако для этого нужно многое изменить, отмечает Frankfurter Allgemeine. От современных и сложных систем вооружений нет толку, если они ломаются уже в ходе учений. Уже давно известно, что бундесвер нуждается в системной реформе своего снабжения — и откладывать её нельзя. 


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