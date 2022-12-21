Американский журналист – деятельность ФБР в Twitter походит на психологические операции ЦРУ в других странах

То, как ФБР действовало в компании Twitter, походит на психологические операции, которые ЦРУ обычно проводит в зарубежных странах, заявил в интервью Fox News журналист Майкл Шелленбергер, изучающий внутреннюю переписку компании. По его мнению, американскому конгрессу необходимо провести расследование действий бюро. «И нам вполне может потребоваться независимый прокурор, чтобы искоренить эти политизированные элементы ФБР», — добавил он.

Илон Маск, если вы читаете его Twitter, иногда кажется немножко чудаковатым. Но видя то, что он делает, вы понимаете: он настроен серьёзно. Поскольку он отрядил двух журналистов из числа лучших в США, Мэтта Тайбби и Майкла Шелленбергера, на изучение документов Twitter или, другими словами, на то, чтобы выяснить, что конкретно происходило в этой компании в последние несколько лет и, более конкретно, насколько серьёзно в неё внедрились правительства — наше и иностранные, — чтобы шпионить за людьми и придавать форму политической дискуссии.

У Майкла Шелленбергера есть свежая информация по этой теме. И, согласно обнаруженным им данным, генеральный юрисконсульт* Twitter, которым оказался бывший юрист ФБР Джим Бейкер, неоднократно заявлял, что история с ноутбуком Хантера Байдена должна быть подвержена цензуре. Twitter также получил множество секретных сообщений от ФБР всего за несколько часов до того, как эта история была опубликована изданием New York Post.

А затем в сентябре 2020 года один из руководителей Twitter Йоэль Рот поучаствовал в теоретическом тренинге Института Аспена, посвящённом возможной операции по взлому и публикации данных о Хантере Байдене. Да неужели? А откуда они знали, что произойдёт?

Выглядит так, будто правительство шпионило за людьми и воровало флеш-накопители в сортировочных центрах UPS. Что конкретно здесь происходит?

Майкл Шелленбергер сообщил нам эту историю. И мы, как всегда, признательны ему за участие в нашей программе. Он с нами на прямой связи.

Большое вам спасибо за то, что пришли к нам. Там множество частей. И я надеюсь, что наши зрители прочтут то, что вы об этом написали. Но как бы вы резюмировали найденную вами информацию?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Рад пообщаться с вами, Такер. Мы потратили пару недель, изучая огромный массив внутренней переписки сотрудников Twitter по электронной почте и их личные сообщения в Slack. И вырисовывается такая картина, что один из действующих агентов ФБР, стороннее для Twitter лицо, и присоединившиеся к Twitter бывшие сотрудники ФБР…

Вы уже упомянули бывшего генерального юрисконсульта ФБР, который занял пост заместителя генерального юрисконсульта Twitter. Бывший начальник штаба ФБР также перешёл в Twitter. И на самом деле в Twitter было столько сотрудников ФБР, что у них была своя собственная внутренняя система обмена сообщениями, свои собственные карточки-подсказки для подготовки людей, пришедших в Twitter из ФБР. Кроме того, на Twitter оказывалось неослабевающее давление со стороны внешних агентов ФБР, чтобы соцсеть, по сути, переработала свою модерацию контента и делилась информацией.

Были также силы внутри самой компании Twitter. В частности, бывшие сотрудники ФБР, конкретно Джим Бейкер, очень энергично выступали за цензурирование материала New York Post по ноутбуку Хантера Байдена и по электронной переписке, которая демонстрировала очень сомнительные бизнес-сделки с Китаем и другими странами. Поэтому, Такер, нужно провести дополнительное изучение материалов.

Однако всё это походит на психологические операции, которые ЦРУ обычно проводит в зарубежных странах. И обычно сотрудники разведки не устраивают такое в Соединённых Штатах и не совершают противоправных действий как в отношении новостных организаций, так и в отношении социальный сетей, конкретно против Twitter и Facebook**. По-моему, наш сегодняшний материал продемонстрировал этот тревожный пример.

Когда я прочитал то, что вы написали, сложилось как раз такое впечатление, которое вы сейчас озвучили: это походит на классическую операцию разведки, которая, однако, направлена против американского населения. Но это же незаконно, не так ли? Или же я наивен?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР: Именно так, ведь есть ключевые факты, которые должен знать каждый американец. Это не узкопартийный вопрос. Вы не захотите, чтобы ваша важнейшая правоохранительная организация — ФБР — политизировалась и занималась грязными предвыборными трюками.

Людям нужно знать, что этот ноутбук, принадлежащий Хантеру Байдену, был у ФБР ещё в декабре 2019 года. А затем ФБР в течение всего 2020-го проводила операцию с целью убедить новостные организации и социальные сети, что прямо перед выборами 2020 года произойдёт некая утечка данных Хантера Байдена. Был ещё и Джулиани, который находился под наблюдением ФБР и который сообщил об этом ноутбуке изданию New York Post. А затем в тот самый период можно было наблюдать интереснейший обмен информацией между ФБР и Twitter.

Так что дыма тут было много. По-моему, можно сделать следующий вывод: нам нужно серьёзное расследование со стороны конгресса. И нам вполне может потребоваться независимый прокурор, чтобы искоренить эти политизированные элементы ФБР.

Совершенно верно. В октябре 2020 года в сортировочном центре UPS был украден наш флеш-накопитель. С тех пор всё это вызывает у нас тревогу. Как это могло произойти? Однако вы начинаете прояснять, как это могло произойти. И я вам за это благодарен. Большое спасибо. Продолжайте в том же духе. Майкл Шелленбергер, рад был вас видеть.

Дата публикации 20 декабря 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

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