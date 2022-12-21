 

“Брезгливость к женщинам”: разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами

21.12.2022, 1:20, Разное
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Григорий Лепс нередко удивляет россиян своим поведением. Например, недавно он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с петербуржцем возле бара. Говорят, пострадавший от кулаков артиста мужчина даже обратился в полицию. Вскоре певец уладил скандал, возместив жителю Северной столицы ущерб.

Нумеролог Фарида Красавкина, в отличие от некоторых, вовсе не поражена поступками Лепса. Она рассказала, что артист является очень энергичным, легко возбудимым. Мол, он нуждается в адреналине. “Часто может принимать такие спонтанные решения, подчиняясь внутреннему порыву, – сказала эксперт в беседе с “Дни.ру”, – Очень агрессивен, не может контролировать свои эмоции. Они выпускаются в негативном ключе”.

Красавкина, можно сказать, сдала с потрохами Лепса, рассказав о его истинном характере. “По отношению к женщинам у него присутствует брезгливое отношение, и к учителям и, возможно, к братьям, сестрам. Он очень эмоциональный, свободолюбивый, но при этом очень талантливый, творческий”, – отметила нумеролог.

Она считает, что зависимому от алкоголя Лепсу необходимо направлять всю энергию на созидание во избежание разрушений: “Для него задача – выстраивать по 16 аркану свою жизнь по кирпичику, потихонечку, как будто нет середины. Для него лучшая позиция такая: либо я быстро устраиваю свою жизнь, иду в сторону реализации, либо я разрушаю свою жизнь и разрушаю жизнь других”.

Напомним, что в последнее время в личной жизни Григория Лепса произошло мало хорошего. В декабре прошлого года он развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Говорят, инициатором разрыва стала именно Шаплыкова.


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