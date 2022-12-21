“Получала удовольствие”: травмированная мужчиной Аксенова винит во всем алкоголь

На днях в столице прошла премьера нового сезона сериала “Бывшие”, в котором Любовь Аксенова, разумеется, тоже успела сняться. Актрису, вновь сменившую образ, окружили журналисты и стали наперебой задавать ей вопросы, один из которых коснулся достаточно интимной темы: как звезда собирается провести главную ночь в году?

“Скорее всего я буду спать”, – честно сказала девушка, с улыбкой добавив, что очень долго ждала возможности отоспаться.

Когда журналисты Пятого канала спросили, неужели она не собирается отмечать и попустить бокальчик-другой шампанского, Любовь поделилась, что вовсе отказалась от алкоголя.

“Я от него не кайфовала, не получала удовольствие”, – поведала Любовь Аксенова, добавив, что без алкоголя чувствует себя гораздо веселее. Что же до причин отказа – веселящие напитки заставляют ее плохо и не смешно шутить.

“Смеюсь одна я и никто больше”, – актриса винит во всем алкоголь, заставлявший ее чувствовать себя неловко.

Так что теперь Любовь Аксенова всем хороша: не курит, не пьет, в скандалах актриса не замечена, а ее душа, травмированная мужчиной в ходе ее первых романтических отношений, ценит нынешний крепкий брак дороже золота.