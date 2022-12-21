Скандалы: Ну, за эмбарго!

Санкции на поставку алкоголя озолотят водочных королей

О возникновении дефицита алкоголя к Новому году участники рынка говорят уже с лета. Возможно, они просто набивают цену своему товару, ведь полки алкогольных отделов до сих пор не опустели. Хотя, если приглядеться внимательнее, изменения на них всё же есть. Место иностранных брендов всё больше занимает отечественная продукция, своим видом имитирующая популярные импортные напитки.

Причиной передела рынка стали всё те же санкции. Правда, напрямую они касаются далеко не всех алкогольных брендов и продуктов – полное табу на экспорт в Россию спиртного наложили только Штаты. Под него попали прежде всего виски, текила и ром тамошнего производства. Европа запретила отправку в Россию лишь вина дороже 300 евро за бутылку, Австралия ввела полный запрет на экспорт вина, похожим образом собирается поступить Новая Зеландия. Значит ли это, что иностранный алкоголь пропадёт с полок российских магазинов, и что его заменит?

Мутная водка

Среди американских производителей в России более или менее на слуху компания Brown-Forman, которая выпускает виски Jack Daniel΄s и водку Finlandia. Примечательно, что названный виски попал в перечень Минпромторга для параллельного импорта, а водка – нет. Так реализуется принцип, объявленный российскими властями: ввозить по параллельному импорту те товары, которые в России не производятся. А водки у нас своей, как считается, предостаточно. С другой стороны, препоны решили не создавать для поставок в Россию шведской водки Absolut. В Минпромторге считают, что она качественнее российской? Или же это оттого, что «Абсолют» давно прописался на чиновничьих банкетах?

Впрочем, возникает другая проблема. Поскольку официальные поставщики на российский рынок теперь не выходят, в схемах поставки иностранной водки образуется мутная среда, в которой, конечно же, будут искать себе место производители фальсификата. Потому, покупая импортный продукт, больше нельзя быть стопроцентно уверенным в его оригинальности. Об этом, кстати, ещё летом говорил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин: «Параллельный импорт алкоголя сейчас запрещён. Кто может гарантировать, что из третьих стран к нам будет поставляться оригинальная продукция? Не будет ли она подменяться небезопасным контрафактом?» Однако уже в начале ноября Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Неужели удалось договориться с европейскими и американскими производителями о том, что они будут подтверждать качество партий, поставляемых через третьи страны? Такие предположения выглядят очень сомнительно. Скорее всего причина в другом. Известно, что главным лоббистом параллельного импорта алкоголя в Россию стала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она представляет интересы таких влиятельных игроков, как X5 Group, «Магнит», «Лента» и «Ашан». Причём в первоначальный вариант списка вошла и популярная импортная водка, на которой торговцы делают хорошие барыши. Однако затем Минпромторг водку вычеркнул. Надо полагать, что делалось это в угоду российским водочным магнатам. Даже трудно предположить, во что им обошлась договорённость с ведомством Дениса Мантурова.

В начале ноября Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Неужели удалось договориться с европейскими и американскими производителями о том, что они будут подтверждать качество партий, поставляемых через третьи страны? Такие предположения выглядят очень сомнительно

Не менее запутанной теперь выглядит ситуация с коньяком, бурбоном, ромом и виски. В список параллельного импорта попало множество брендов из этой категории. Включение сюда американской продукции выглядит вполне логично. Но вот, например, Европа, а уж тем более Шотландия не отказывались поставлять в Россию свой алкоголь, тем не менее европейские коньяки и виски в списке всё же фигурируют. Это говорит о том, что схема их поставки скорее всего изменится и зарабатывать на этом будут уже другие структуры. Будут ли они гарантировать оригинальность продукции? Опять же вопрос открытый. Ведь схема параллельного импорта формально не предполагает сотрудничество российского покупателя с производителем оригинального товара.

«Ромовый продукт»

Делать деньги на алкосанкциях готовятся и производители. К примеру, компания «Руст» Рустама Тарико перенесла производство шотландского виски Darrow из Шотландии в Подмосковье. Судя по данным Росаккредитации, на которые ссылается РБК, компания собирается ввозить дистиллят виски из Европы и разливать готовый продукт в России. Впрочем, российский виски и ром уже присутствуют на полках магазинов как минимум с лета. Производится виски, как заявляется, именно по такой схеме. Потому если раньше на импортном алкоголе зарабатывали только торговцы-посредники, то теперь в эту цепочку включается завод. И хотя дистиллят обходится намного дешевле, чем продукт в бутылках, российскому потребителю придётся выкладывать за такой «импортный виски» больше, чем прежде за оригинальный.

Более того, всё идёт к тому, что разбавленный в России дистиллят будет теперь стоять на верхних полках магазинов как премиальный продукт. А места пониже зай­мут напитки, на которых мелким шрифтом будет указано: «продукт ромовый» или «имитация виски».

Ранее производители уже пытались продвигать более дешёвую, чем натуральный продукт, имитацию. Причём занимались этим в том числе иностранные бренды. К примеру, глобальный лидер по производству алкоголя Diageo продавал в России ромовый напиток Shark Tooth и висковый напиток Rowson`s Reserve. По словам экспертов, для производства таких напитков в бутылку с водкой добавляли 2–3% соответствующего дистиллята. Лет пять назад такую практику завели даже производители с мировым именем, чтобы иметь дешёвую продукцию для российского рынка, который «замерзал» из-за девальвации рубля. Теперь по той же схеме могут зарабатывать небольшие российские компании. И если даже поверить, что дистиллят будет качественный, то остальные 98% содержимого бутылки могут вызывать вопросы. Где гарантия, что туда по разгильдяйству не нальют, к примеру, метилового спирта?

Судя по всему, понимают проблему и наверху. В начале декабря в Совфеде как раз обсуждали тему ужесточения контроля над метанолом. Однако же пока всё делается только на словах. Уже несколько лет в сенате и правительстве говорят, что метанол прямо на производстве нужно маркировать цветом и запахом, чтобы напиток с таким спиртом вызывал отвращение у потенциального потребителя. Однако воз и ныне там. В прошлом году тему подняли в очередной раз после массовых отравлений суррогатным алкоголем в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях. И что примечательно, в решении профильного комитета сената по этому вопросу содержится предложение ввести госрегулирование в области производства и оборота… самогонных аппаратов. Как ни крути, а интересы лоббистов алкогольной индустрии в законопроекты у нас попадают быстро.

Тем временем

Продажи крепкого алкоголя в России растут всё быстрее.

В 2020 году в стране продали 9,6 млрд литров алкогольных напитков – это примерно 67 литров спиртного на каждого россиянина. Крепкого алкоголя (без учёта самогона) было выпито примерно 1,1–1,2 млрд литров.

В 2021 году рынок алкогольной продукции стал самым динамично развивающимся среди товаров повседневного спроса: рост по сравнению с предыдущим годом составил 3,7% в натуральном выражении. Потребление крепкого алкоголя из магазина превысило 1,5 млрд литров.

В 2022 году только за 10 месяцев продажи крепкого алкоголя (без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли до 1,75 млрд литров, это на 3,5% больше, чем годом ранее.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”