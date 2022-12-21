Ученые нашли способ продления молодости мышц

Научные сотрудники политехнической школы Лозанны обнаружили, что при блокировке образования церамидов пожилые грызуны стали более выносливыми и сильными. Исследовательская работа на эту тему опубликована в журнале Nature Aging.

Не секрет, что с возрастом мыши, как и люди, становятся менее активными и активно теряют мышечную массу. Недавно специалисты выяснили, что при этом мышцы грызунов накапливают церамиды. Это один из видов липидов.

Дальнейшие исследования позволили узнать, что при блокировке производства этих липидов активируются мышечные стволовые клетки. Это способствует росту и регенерации мышечной массы.