Ах, какая благодать — 200 пудингов сожрать!

Британец, съевший за свою жизнь 146 000 йоркширских пудингов, не собирается останавливаться на этом достижении. К тому же он одержим рождественскими ужинами, весьма подходящим временем, чтобы поставить новый рекорд.

Если кто-то считает, что любой пудинг — это нечто, смахивающее на густой кисель, то он жестоко ошибается. Йоркширский пудинг это выпечка, используемая в английской кухне в качестве сопровождения к стейкам, ростбифу и другим блюдам из жареного мяса. Он сделан из муки, молока, яиц, жира (традиционно — сало), соли и, возможно, перца, петрушки и мускатного ореха. Короче, это что-то типа пончика, только с вмятиной посредине. Туда можно наложить всего, что влезет, и добавить соус.

Джейк Фаррар — самый большой поклонник йоркширского пудинга в стране, конечно же, самопровозглашенный. Он намерен за праздничный период съесть не менее 200 таких пудингов, увеличив общий счет на эту круглую цифру. Только достигнув 146 тысяч йорков, — не путайте блюдо с комнатной собачкой — житель Мидлсбро раскрыл причину, почему он так их любит.

У сенсации более 50 000 подписчиков на TikTok, с которыми Джейк делится множеством видео с йорками, но один его клип на канале This Morning привлек особое внимание и набрал более 1,1 миллиона просмотров. В этом вирусном ролике Фаррар поведал миру о своей одержимости:

«Я вырос в абсолютной любви к йоркширским пудингам. Это было даже в тот момент, когда я был ограничен в количестве, которое я мог съедать в своей тарелке».

Однако теперь, когда Джейк стал взрослым, он может съесть сколько угодно йорков и никто не велит ему остановиться. Он считает, что съедает за один день максимум 20 штук, но все впереди, ведь в праздники можно постараться и одолеть задуманное число.

И хотя большинство британцев, отдавая дань традиции, едят йоркширский пудинг только за воскресным или рождественским ужином, Фаррар и ранее подходил к этому процессу довольно творчески. Он использовал йорки в качестве подставки для пастушьего пирога, обертки для сосисок и даже рожка для мороженого.

Джейк признался, что его любимым йоркширским пудингом был классический, по рецепту тети Бесси. Однако он надеется состряпать свой собственный. Понятно, если хватит времени.

Удовольствие это не слишком дорогое: в среднем мужчина тратит на свое обжорство около 50 фунтов стерлингов (чуть больше 4276 рублей) в месяц.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, de.wikipedia.org

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