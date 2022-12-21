Веревки и провода, массаж живота: 9 абсурдных мифов о беременности, в которые пора уже перестать верить

Беременность — это самое трепетное время в жизни каждой женщины. Именно сейчас она в большей степени подвержена различным мифам и поверьям, которые в большинстве случаев представляют собой полный абсурд. Например, если пить кофе во время вынашивания, ребенок появится на свет с коричневатыми пятнами, или слежение за затмением спровоцирует у него уродство. Существует бесчисленное множество мифов, суеверий и баек о беременности. В сегодняшней статье рассмотрены лишь самые популярные из них.

Красота будущей матери

Считается, что, если женщина в утробе носит девочку, она обязательно заберет всю материнскую красоту. Напротив, если женщина во время беременности становится более привлекательной, она носит мальчика. Но это лишь распространенный миф и не более.

Безусловно, тошнота по утрам, изменение гормонального баланса и увеличение живота не придают красоты даме, и многие сталкиваются с высыпаниями на коже, особенно в первом триместре. И это не зависит от того, ожидает она девочку или мальчика.

Утренняя тошнота

Чем выраженнее тошнота по утрам, тем больше вероятность того, что у женщины родится дочь – именно так гласит еще один популярный миф. Исследования показывают, что доля правды в этом есть. Как оказалось, доля женщин, давших жизнь девочкам, была чуть выше среди дам, которые обращались за медицинской помощью вследствие тошноты и рвоты по утрам.

Отказ от специй

Считается, что употребление во время беременности острой пищи может привести к ожогу глаз ребенка, что в конечном счете опасно тотальной слепотой. Острую пищу также обвиняют в частых выкидышах и преждевременных родах. Единственное, что правда, – это влияние острой пищи на изжогу при беременности. Повторяющаяся изжога может означать, что ребенок родится с длинными волосами на голове, если верить еще одной бабушкиной сказке.

Веревки и провода

В некоторых культурах не советуют беременным дамам переступать через лежащие на земле веревки и провода, поскольку это повышает риск образования затылочного канатика, когда пуповина окутывает шею малыша в утробе. Но это неправда. Также некоторые не рекомендуют беременным высоко поднимать руки над головой, поскольку это с высокой долей вероятности может закончится затылочным канатиком. Ни у одного из этих мифов нет научного обоснования.

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Поход к парикмахеру

Если женщина в положении будет часто ходить к парикмахеру за стрижкой, у ребенка могут проявиться серьезные проблемы со зрением практически сразу после родов. В этот миф, а точнее в его причины и следствие, трудно поверить. Более интересным считается вопрос, должны ли дамы красить шевелюру. Исследования по данной проблеме проводились. Использование составов для волос не было связано с врожденными дефектами у новорожденных, хотя эксперты не рекомендуют прибегать к данной процедуре в первом триместре.

Лунный эффект

Среди прочно укоренившихся поверий в отношении дам в положении – тот факт, что частота появления на свет малышей во время полнолуния увеличивается в разы. Даже медработники из родильных домов склонны верить в это. Ученые не дают научного обоснования данной гипотезе, но намереваются изучить связь между полнолунием и рождаемостью.

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Все о подарках

В некоторых культурах принято считать, что вручение и последующее открытие подарков для ребенка до его появления на свет может привлечь злых духов или несчастье. Также некоторые считают, что ребенка можно напугать, если о беременности сообщить слишком рано. Безусловно, риск выкидыша в первом триместре будет намного выше по сравнению со вторым и третьим. Но объявление о такой новости в первые недели не оказывает существенного влияния на вероятность неблагополучного исхода.

Массаж живота

Беременным часто рекомендуют воздерживаться от массажа растущего день ото дня живота. В противном случае ребенок будет избалован. Однако это снова крайне маловероятно. Но к десятой неделе беременности развивающийся плод уже может различать прикосновения, реагируя на них.

Уродливые животные

В старинных сказках, существующих даже в современных культурах, говорится, что когда беременная женщина смотрит на уродливое или страшное животное, то ее ребенок приобретает схожие с ним черты. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих эту теорию.