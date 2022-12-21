Мнение: Ты помнишь, как всё начиналось

Есть смысл вспомнить “этапы большого пути” – как мы оказались в такой заднице. Мой ЖЖ тут подмога.

Как право имеющий

В связи с неожиданной амнистией Михаила Ходорковского имеет смысл «вспомнить, как все начиналось». И вот я как раз очень хорошо помню ту «встречу Путина с олигархами» – то ли 2003, то ли даже конца 2002-го. Да, в тот период еще не набравший силу Путин встречался с ними, а не с «деятелями культуры», как в более поздние времена. И то была, насколько я помню, последняя встреча в таком формате: к Путину пришли “поговорить” человек десять самых богатых людей России – Алекперов, Потанин… среди них – Ходорковский. МБХ был тогда не зек с 10-летним стажем, а наоборот – миллиардер, владелец “самой динамичной компании Восточной Европы” – ЮКОСа.

Фрагменты той встречи тоже показывали по телевизору. И там тоже, посреди всеобщего политеса, когда «видные предприниматели» старались обсуждать свои деловые проблемы, вдруг разразился прямой диалог Путина с Ходорковским. Помню, он тогда меня поразил своей остротой.

Ходорковский, правда, стал спрашивать не о «маршах несогласных»; он вдруг – под камеры! – привязался к Президенту, требуя объяснить обстоятельства продажи частной компании «Северная нефть» госкомпании «Российская нефть» за баснословные деньги. Это была скандальная сделка, пример почти неприкрытой коррупции и фактического хищения денег из бюджета (компанию, всего пару лет назад приватизированную за 40 млн. баксов, «вдруг» фактически заново национализировали, заплатив уже 600 млн. долл. из кармана госкомпании; на “Северную нефть” ЮКОС тоже имел виды, и неудивительно, что Ходорковский был взбешен).

Эх, знал бы Ходорковский, что эти 600 млн. долларов из бюджета – семечки, а впереди – на порядок более грандиозный “выкуп” у Абрамовича “Сибнефти” за 13 млрд. (!) долларов!

Но тогда Ходорковский, понятно, ничего этого не знал – и он спокойно допытывался у Самого про «Северную нефть», как будто не догадывался, что спрашивает у фактического хозяина «Роснефти»! Ходорковский вел себя, «как право имеющий»; и Путин, помню, стал отвечать ему как-то несимметрично. Вместо прямых ответов на вопросы он вдруг – опять же в прямом эфире! – стал «грузить» Ходорковского в ответ – мол, а все ли хорошо у вашего ЮКОСа с уплатой налогов? Хорошо, говорите? Странно… А мне рассказывали…

Путин говорил с угрозой, это было очевидно. ЮКОС тогда вовсю пиарил себя в качестве «самой прозрачной и открытой компании в СНГ», и нам, слушателям и зрителям, было невдомек, что уже через пару недель после этого диалога в ЮКОС придут налоговики – и уже не уйдут вплоть до самого уничтожения ЮКОСа…

К чему я это всё сейчас вспомнил? Да к одному очень важному контрасту: Ходорковский в тот момент говорил с Путиным не как «Миша Ходорковский, нефтяник», не как проситель – а как человек, чувствующий за плечами Силу. Оттого его вопросы и были столь весомы. Оттого, надо полагать, и месть Путина была настолько страшной.

Я теперь понял, что так раздражает в во всех «Прямых линиях» с президентом. Дело не в журналистах – люди-то они все в основном достойные; дело в том, что представляют они исключительно самих себя. Юры, Сережи, Маши… Но уже давно, очень давно мы не имели случая видеть, как кто-то разговаривал бы с властью на равных. Как право имеющий (2013)