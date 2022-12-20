 

Свела в могилу: от чего на самом деле умер Задорнов?

20.12.2022, 23:55, Разное
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Новость о болезни Михаила Задорнова шокировала в 2016 году многих. Ему, как и Жанне Фриске, как и, впоследствии, Анастасии Заворотнюк, диагностировали ту же самую опухоль-убийцу глиобластому. Михаил был готов бороться до последнего вдоха: пережил операцию в Германии, обращался ко множеству врачей, пробовал нетрадиционную медицину, даже прошел обряд крещения, но увы… Болезнь оказалась сильнее.

Вчера в ток-шоу “Пусть говорят” пришла близкая подруга покойного юмориста. Экстрасенс Альбина Селицкая
рассказала о том, от чего же на самом деле умер Михаил Задорнов.

Как оказалось, что буквально за полгода до смерти сатирику подарили метровую куклу вуду, которая, по мнению Селицкой, и свела в могилу важного для многих человека. Женщина уверена, что в кукле был спрятан сверток, который притянул негативную энергетику в дом Михаила Задорнова и стал причиной скоропостижной смерти сатирика.

“У Задорнова все всегда горело. Он даже в диагноз не верил… Очень печально, что так случилось, а
мог же быть другой сюжет”, – с горечью отметила приятельница покойного Михаила Задорнова, предостерегая гостей студии и зрителей от принятия сомнительных подарков.


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