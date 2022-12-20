 

Образ жизни может противодействовать генетическому риску рака щитовидной железы

20.12.2022, 23:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Медицинского университета Гуанси в Наньнине, Китай, обнаружили, что генетические факторы и факторы образа жизни независимо связаны с развитием онкологических заболеваний щитовидной железы.

Был проведен эксперимент с участием более 200 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Авторы решили оценить, изменяет ли приверженность здоровому образу жизни связь между генетическими вариантами щитовидной железы.

Удалось выяснить, что регулярное соблюдение здорового образа жизни часто ослабляет воздействие генетических факторов в риске развития рака щитовидной железы. Отмечается, что в особенности это касается лиц с высоким генетическим риском.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.22 / Из-за падения осветительного прибора на голову Подшивалов мог работать только в театральной массовке

14.09.21 / Всегда найдется короткая стрижка, подходящая для любой женщины: какие модели будут в тренде этой осенью

28.11.21 / Мнение: Первые 30 минут ядерного удара СССР по США

17.01.22 / Мнение: А чего жалеть чужие жизни?

29.06.22 / Мнение: Задержка груза

12.04.21 / Татьяна Навка о проигрыше дочери на первенстве: “Если бы не техническая ошибка, мы были бы на пьедестале”

19.11.20 / В Кении стартовала гуманитарная кампания в поддержку российского Омска

27.06.21 / Как сделать самостоятельно удобную сумку-шопер: используем старые джинсы

24.02.22 / «В России предпочитают думать, что войны нет»

16.03.21 / Священник англиканской церкви о “тайной свадьбе” принца Гарри и Меган Маркл: “Герцогиня все не так поняла”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика