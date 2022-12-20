Образ жизни может противодействовать генетическому риску рака щитовидной железы

Научные сотрудники Медицинского университета Гуанси в Наньнине, Китай, обнаружили, что генетические факторы и факторы образа жизни независимо связаны с развитием онкологических заболеваний щитовидной железы.

Был проведен эксперимент с участием более 200 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Авторы решили оценить, изменяет ли приверженность здоровому образу жизни связь между генетическими вариантами щитовидной железы.

Удалось выяснить, что регулярное соблюдение здорового образа жизни часто ослабляет воздействие генетических факторов в риске развития рака щитовидной железы. Отмечается, что в особенности это касается лиц с высоким генетическим риском.