 

Пентагон: США сохраняют возможности стратегического сдерживания после приостановки полетов бомбардировщиков B-2 Spirit

20.12.2022, 23:35, Новости дня
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США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Райдер выразил уверенность, что США сохраняют бомбардировочные возможности для сдерживания противников. Он напомнил, что на вооружении ВВС США есть американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы, передает РИА «Новости».

Помимо B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, стратегическая авиация США располагает сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer.

Ранее во вторник США приостановили полеты всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на неопределенный срок после пожара на борту одной из таких машин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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