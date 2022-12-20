 

NTV: На сухогрузе у побережья Турции в районе черноморской провинции Синоп возник пожар

20.12.2022, 23:35, Новости дня
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На сухогрузе у побережья Турции в районе черноморской провинции Синоп возник пожар, сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

По имеющимся у телеканала данным, в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции один человек погиб и 16 получили ранения. Подробности происшествия выясняются, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов. При этом Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией. 11 декабря Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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