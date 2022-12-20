Серебро вместо золота и огромный жемчуг: какие украшения будут в моде в 2023 году

Тенденции в ювелирной моде меняются очень неспешно и так же неторопливо возвращаются вновь. Одни носят любимые украшения много лет и не думают о покупке новых, а другие держат руку на пульсе, приобретая самые актуальные хиты. Ювелирные бренды утоляют аппетиты тех, кто постоянно хочет быть в тренде, и знает, что стильные аксессуары играют не последнюю роль при составлении эффектного образа. Если говорить о модных тенденциях, то 2023 год пройдет под девизом «чем крупнее, тем лучше». В моду войдут гигантские ожерелья и объемные браслеты, которые будут видны даже из космоса. Громоздкие золотые украшения уступят дорогу серебряным, а триумфальное возвращение жемчуга невозможно будет не заметить.

Привет, эпоха 80-х

Основательница ювелирной компании Oradina jewelry Рейчел Гинди не скрывает, что в моду возвращаются 80-е. Массивные украшения, которые были так популярны в прошлом, обручи на шее, геометрические фигуры – все это мы увидим в следующем году. «Прошлая эпоха теперь переносится в ювелирный мир», – утверждает Гинди.

А эксперт по винтажным украшениям Джилл Хеллер добавляет, что в моде будут заметные издалека неоновые цвета, огромные серьги и яркие драгоценные камни, которые прочно ассоциируются с прошлыми десятилетиями. «Они опять будут выглядеть свежо, словно вне времени», – рассказывает она.

Браслет-манжета – классика и тренд

Современные мастера ювелирных дел вдохновляются на создание эффектных украшений, которые обрели славу самых эксцентричных аксессуаров. В новом году в моду возвращается браслет-манжета: классика и новый тренд одновременно. Эффектный аксессуар, который носили еще египетские жрецы, мгновенно превратит обычный наряд в элегантный. Его можно надеть под свитер или топ с длинным рукавом, и при любом движении модный браслет, скрытый от глаз окружающих, станет заметен. И даже максимально скучный образ заиграет совершенно другими красками.

Браслет-манжета смотрится броско даже в одиночку, а для более смелого образа его можно надеть на рукав рубашки или свитера, где он будет хорошо виден.

Украшения в виде сердец для модников и романтиков

Еще один модный тренд, который станет популярным в новом году, – украшения в виде гигантских сердец. Подвески, браслеты, кулоны, серьги самого простого или, наоборот, смелого дизайна понравятся не только романтикам, но и прагматичным модницам, желающим следовать трендам.

Ювелирные изделия, выполненные в форме сердца, – самый простой способ не только следовать модным тенденциям, но и предаться ностальгии по прошлому. Отвоевавшие пальму первенства массивные украшения станут символом нежных чувств, понятных каждому.

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Серебряные серьги-обручи

Еще одно украшение, которое возвращается, – массивные серьги-обручи из серебра. Холодные металлические оттенки будут самыми популярными в 2023 году, а мода на золото постепенно проходит.

Серьги-обручи, несущие в себе стиль 80-х, еще долго не сдадут своих позиций, и модницы могут смело выбирать эффектные украшения большого диаметра.

Ставка на драгоценности

Еще один модный тренд, который гарантированно привлечет внимание окружающих, – акцент на драгоценных камнях, которые в следующем году будут повсюду. Никто не сможет устоять перед завораживающим сиянием натуральных украшений, обладающих, по словам геммологов, особой энергетикой.

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По словам дизайнеров, если в 2022 году ставка делалась на минимализм, то в ближайшем будущем в моду возвращаются крупные камни. И чем они массивней, тем лучше.

Жемчуга много не бывает

С легкой руки знаменитой Коко Шанель началась мода на жемчуг. Но в последнее десятилетие сложилось ошибочное мнение, что драгоценный камень покрылся налетом старомодности. К счастью, ювелиры доказали, что в новом году он вновь вернется в женский гардероб и станет значимым трендом.

Украшения из жемчуга нежно-молочного оттенка заслуженно окажутся в самом центре внимания, ведь они подходят к любому образу и могут сделать его более женственным. В моде будут как классические перламутровые шарики больших размеров, так и живая драгоценность самых причудливых форм. Модницы знают одно правило, которое гласит, что жемчуга много не бывает!

Быть в тренде легко

Как утверждают журналисты из крупного издания Vogue, громоздкие ювелирные изделия используются как способ самовыражения: желание носить массивные украшения указывает на стремление к свободе и независимости в постпандемическом мире.

А ювелиры признаются, что совсем не обязательно выбирать дорогие изделия, чтобы быть в тренде. Стефани Готлиб, известный дизайнер, сотрудничающая с именитыми брендами, дала несколько советов тем, кто хочет создать коллекцию модных украшений. Она рекомендует поначалу приобретать качественную бижутерию, чтобы сэкономить. А затем переходить на более дорогие украшения, если позволяют финансы.

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Золотая середина многослойности

Рейчел Джинди – эксперт по ювелирным изделиям, которая уверяет: не стоит избавляться от коллекции изящных украшений, оставшихся с прошлых сезонов. Выступающая за многослойность, она считает, что в новом году станет меньше модных правил и ограничений.

Джинди предлагает не бояться носить несколько массивных украшений, а также не придерживаться только одного цвета в выборе металла. Она рекомендует не надевать более трех ожерелий одновременно, а в центре, по ее мнению, обязательно должно находиться самое изысканное.

Когда возникнет соблазн надеть все лучшее сразу, тогда легко можно стать похожей на новогоднюю елку. Главное в многослойности – не переборщить с изобилием фактур и всегда придерживаться золотой середины.

Украшения как самовыражение

Ювелиры знают, что определенные украшения подходят лишь для некоторых случаев. Например, массивные сережки-люстры, спускающиеся ниже плеч, идеально подчеркнут вечерний наряд в минималистическом стиле. А жемчужное ожерелье, выглядящее внушительно, станет прекрасным дополнением к вязаному кардигану.

Главное, что нужно извлечь из тенденций ювелирных украшений 2023 года, – это выбирать те изделия, которые позволят выразить себя. И чем смелее, тем лучше. Зачастую они становятся тем самым финальным штрихом, добавляющим шарма в заурядные образы.