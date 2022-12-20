Мнение: Конец культа

Как ни удивительно, но я, похоже, остался чуть ли не единственным в стране человеком, отравленным «культом Победы в ВОВ». Все остальные с какой-то необычайной легкостью сбросили с себя этот культ и забыли его, как никогда не бывавший; просто – отряхнулись по-собачьи, выкинули из голов всё с ВОВ связанное – и всё, стоят девственно чистые, с пустыми извилинами, готовые к исполнению любого приказа.

Я вот не пойму, как это они так. А как же книги, фильмы, песни, спектакли? А родственники, деды те самые? Они ж рассказывали! Да что деды – у меня даже мама, которой на момент Победы было 5 лет, и та рассказывала про войну. Вообще – это ж был мощный дискурс. Все-таки потери-то были действительно грандиозные, в каждой семье, тут пропагандисты не врали. Большая должна была остаться зарубка в народной памяти, психологическая травма, говоря нашим языком. Плюс – оно ведь старательно поддерживалось все эти годы!

Но нет – всё как с гуся вода. Один я помню, как дурак. Точнее, не помню – помнить-то мне нечего – чувствую. Чувствую, как если бы ВОВ закончилась совсем недавно.

И именно поэтому я совсем не могу спокойно воспринимать информацию обо всём этом движении фронтов туда-сюда – мне всё это представляется кафкианским абсурдом. Как будто Первый Украинский фронт сошел с ума и начал воевать со Вторым Белорусским. И никаких немцев уже нет, а есть только одинаковые войска в одинаковой форме, которые теперь мочат друг друга. И одно и то же «Ура!», и одно и то же «В атаку!» – с противоположных сторон, из разных окопов.

«Мы же над моей родной Украиной летели!» – говорил комэск Титаренко. И сейчас над ней летят… Наши «Герани» летят. Абсурд.

Я не могу воспринимать все эти бравые реляции непонятных людей из телевизора – «были уничтожены боевики». Какие «боевики»?? Это наши убивают наших! Майор Вихрь – комэска Титаренко. Кожедуб – Покрышкина. Маршал Малиновский – маршала Рокоссовского.

Но я один такой. Все остальные – смакуют. Накрыли казарму с солдатами ВСУ – ууу, класс! Вывалили на позиции эшелон снарядов, и там не осталось ни одного живого человека – уууу, здорово! «Солнцепек» выжигает всё живое в радиусе 40 тысяч кв.м – народ просто оргазмирует: какое чудесное оружие, дайте два! «Но там ведь наши?! – Какие наши? Бей укропов!»

Всё забыли. Чистые мозги, промытый незамутненный взгляд. Да, может, и не было ничего. Что это я? Остазия всегда воевала с Океанией, а Россия – с Украиной.