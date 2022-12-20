Marianne – Катар пригрозил ограничить поставки газа в ЕС в случае введения санкций

На фоне обвинений в подкупе вице-председателя Европарламента Катар предупредил, что будет рассматривать возможные санкции как «дискриминирующие ограничения», которые негативно скажутся на «мировой энергетической безопасности», пишет Marianne. Таким образом, Доха угрожает сократить поставки газа в Европу, которая продолжает зависеть от ископаемых видов топлива даже после отказа от российских углеводородов.



AP

Катар не стал дожидаться конца чемпионата мира по футболу и пригрозил серьёзными последствиями для «мировой энергетической безопасности», если Евросоюз примет санкции после так называемого катаргейта, пишет Marianne.

Как рассказывает издание, в воскресенье катарский дипломат официально пытался разубедить Брюссель принимать санкции против своей страны на фоне крупнейшего коррупционного скандала в истории ЕС. Доху подозревают во взятках, которые получала вице-председатель Европарламента Ева Кайли, задержанная в Бельгии. Ранее на этой неделе спустя годы ожидания евродепутаты практически единогласно приостановили доступ к парламенту людям, представляющим интересы Катара. Это решение должна одобрить председатель Европарламента Роберта Метсола.

Пока же Катар предупреждает, что Доха будет рассматривать санкции как «дискриминирующие ограничения», которые окажут «негативное влияние на региональное и глобальное сотрудничество в вопросах безопасности, а также на текущие обсуждения о мировом энергетическом дефиците и безопасности». Другими словами, Катар угрожает ограничить импорт газа в Европу, которая оказалась в плену своей зависимости от ископаемого топлива.

Французская газета напоминает, что энергетический переход в Европе сильно задержался: 30% европейских домохозяйств продолжают отапливаться газом, который также используется на большинстве промышленных предприятий. «Промышленная и экономическая модель ЕС до настоящего времени в значительной степени полагалась на широкие возможности экспорта природного газа из РФ и его низкую цену», — объясняется в недавнем докладе Shift Project — аналитического центра под эгидой Минобороны Франции. Авторы предполагают, что такая модель, «возможно, безвозвратно рухнула».

Однако благодаря таким изменениям Катар получил неожиданный шанс расширить свой рынок. Исторически сложилось, что страна в основном экспортирует газ в Азию, особенно в Китай, Индию и Пакистан. Доля Европы раньше была значительно меньше, потому что она снабжалась дешёвым газом по трубопроводам из России, Норвегии и Алжира, однако после начала спецоперации на Украине ЕС пришлось попытаться ослабить свою зависимость от России. В августе только 17% газа импортировалось из России, тогда как в феврале — 44%. Европе пришлось также найти новых партнёров, которые, в частности, могли снабжать её сжиженным природным газом — наряду с США, крупнейшим экспортёром СПГ является Катар.

Таким образом, председатель Европейского совета Шарль Мишель и министр экономики Германии Роберт Хабек поспешили в Доху. В конце ноября Германия заключила важный договор с Катаром на импорт газа в течение 15 лет начиная с 2026 года. Недавно в Катаре решили начать полноценную добычу углеводородов на крупнейшем в мире нефтегазовом месторождении, что позволит стране в течение десятилетия увеличить объём производства на 60%.

Авторы доклада Shift Project предполагают, что Соединённые Штаты и Катар, каждый по-своему, должны «надолго занять позицию арбитра по вопросам безопасности поставок природного газа в Европу». Именно в этих странах расположены крупнейшие запасы природного газа на планете. Отмечается, что ЕС может столкнуться с «жёсткой конкуренцией» с другими странами за поставки природного газа. Спрос на газ может также вырасти в Азии, которая пытается заменить им уголь. Таким образом, Катар окажется в ситуации, когда может выбрать либо Европу, либо Азию и, в частности, Китай.

Следовательно, у Дохи есть возможность оказывать давление на Евросоюз, несмотря на коррупционные скандалы и несоблюдение прав рабочих во время подготовки к ЧМ. После «катаргейта» министр экономики Германии уже заявил, что его страна не откажется от соглашения на импорт газа. «Похоже, для освобождения от этих зависимостей у ЕС остаётся по сути только одно решение: ускорить отказ от ископаемого топлива», — пишет в заключение Marianne.