Обозреватель Fox News – Байден — патологический лжец, причём врать он начал уже давно

Очередная ложь Байдена о том, что, находясь на посту вице-президента, он вручал своему дяде медаль «Пурпурное сердце», связана отнюдь не с пожилым возрастом главы Белого дома, заявил обозреватель Fox News Джо Конча. По его словам, нынешний президент США — это патологический лжец, и он стал таковым, ещё когда ему шёл третий десяток.

К президенту Байдену возникли вопросы из-за его истории о том, как, находясь на посту вице-президента, он, по его собственному утверждению, наградил своего дядю медалью «Пурпурное сердце». Давайте послушаем.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что касается медали «Пурпурное сердце», он её заслужил за Арденнскую операцию. Я сказал: «Дядя Фрэнк, вы её заслужили. И я хочу…». А он говорит: «Я не хочу эту чёртову штуку». Я серьёзно. Он сказал: «Я её не хочу».

Однако критики скоро усомнились в его словах, поскольку Байден стал вице-президентом в 2008 году, а его дядя умер в 1999-м. С нами на связи Джо Конча, автор книги «Да неужели!» (Come on, Man!).

Джо, в пятницу на встрече ветеранов он также высказывался и на другую тему и тоже кое-что напутал. Знаете, люди обеспокоены, ведь непонятно: это он просто преувеличивает? И если да, то это тоже вызывает беспокойство. Неужели он не осознаёт, о чём говорит?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Карли*, я не стану списывать это на возраст, поскольку Джо Байден, как я писал об этом в книге, поступал так всю свою жизнь. С тех самых пор, когда ему шёл третий десяток, он был патологическим лжецом, по сути, по любому вопросу. Особенно по личным вопросам, которые можно было бы назвать невынужденными ошибками. Другими словами, он говорит о вещах, например, о награждении «Пурпурным сердцем» своего дяди, хотя его дядя умер за девять лет до того, как у него просто появилась возможность это сделать. Это настолько оскорбительно для всех семей военных.



Вы можете себе представить, если, скажем, президент Трамп или любой другой консерватор, только чтобы потешить своё эго, сделал бы заявление о том, что они наградили кого-то «Пурпурным сердцем», хотя на самом деле у них даже не было такой возможности? У меня есть такое ощущение, что СМИ освещали бы это гораздо активнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас.

ТОДД ПАЙРО, ведущий Fox News: Да, согласен с вами, Джо. Для начала уточню один момент: с нами сегодня не Карли Шимкас, а очаровательная Эшли Строхмайер.

ДЖО КОНЧА: Ой, извините.

ТОДД ПАЙРО: Ничего страшного. (Переходит к вопросу о Байдене.) По-моему, это более чем ложь, нет ли тут подобия украденной доблести?

ДЖО КОНЧА: Тут во многом речь идёт об украденной доблести. (Обращается к Эшли Строхмайер.) Ещё раз приношу свои извинения.

Ничего страшного.

ДЖО КОНЧА: У меня тут нет — как это называется? — обратного сигнала, поэтому я не вижу, с кем разговариваю (смеётся). И опять же Джо Байден, например, заявлял о том, что его арестовывали в Южной Африке, когда он был сенатором и пытался увидеться с Нельсоном Манделой. Я так думаю, что если бы действующего сенатора арестовали на иностранной земле, то здесь, в Соединённых Штатах, мы бы, вероятно, об этом услышали. Разумеется, этого не происходило.

Он говорил, что его арестовывали на маршах за гражданские права. Разумеется, такого никогда не случалось. У меня десятки подобных примеров. Но таков уж Джо Байден. Это никак не связано ни с возрастом, ни со спутанностью сознания. Это человек, который просто поступает так рефлекторно, чтобы расширить своё резюме.

Дата публикации 19 декабря 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).