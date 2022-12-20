 

В новогоднюю ночь в Москве будут штрафовать за фейерверки

20.12.2022, 22:34, Разное
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В новогоднюю ночь в Москве из-за закона фейерверки разрешат запускать только до 23:00. Это связано с законом “О тишине”.

Как сообщает телеканал “360”, нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Также отмечается, что для запуска фейерверков власти округов отведут под бытовые фейерверки специальные площадки.


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