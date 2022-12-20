Мнение: Рекорд дорожного строительства, рост ввоза машин через Владивосток и востребованность курьеров

1. Как думаете, коллеги, когда уйдёт в прошлое потасканная шутка про две якобы главные проблемы России, «дураков и дороги»? С дорогами, во всяком случае, у нас обстоят дела всё лучше и лучше. Дзен-канал «Сделано у нас» пишет (ссылка):



В это сложно поверить, но Путин реально решил проблему плохих дорог в России, это уже заметно всем. Конечно, 100% автобаны невозможны, плохие дороги есть даже в Европе, где климат куда мягче. Но речь именно о том, что в России дороги стали нормальными, такими, какими должны быть в развитой стране.

А 2022 год стал в России лучшим по темпам строительства дорог со времён СССР.

В текущем году было уложено 165 млн м2 асфальта на региональных и местных дорогах (в прошлом году 162 млн м2).

В течение года был завершён капитальный ремонт на 80 километрах гравийных участков федеральной трассы «Лена». По планам эту дорогу полностью заасфальтируют к 2024 году. Также ликвидация «гравийно-щебёночных разрывов» велась на трассе «Колыма» и дороге Южно-Сахалинск-Оха. В течение года после реконструкции открыли участки трассы «Сибирь» в Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Появились обходы Майкопа, Калуги, объездные дороги вокруг Новосибирска и Саратова. Закончен северный обход Ростов-на-Дону.

2. Владивосток снова превращается в крупный центр по ввозу автомобилей в Россию (ссылка):



Ввоз автомобилей через Владивосток взлетел на 66 процентов по итогам 11 месяцев этого года, пишет ТАСС со ссылкой на Владивостокскую таможню. Причиной, по мнению участников рынка, стало укрепление курса рубля к остальным валютам.

За этот период таможня оформила более 170 тысяч автомобилей для личного пользования. Наибольшее число ввезенных машин (более 28 тысяч) пришлось на ноябрь.

3. Курьеры-доставщики стали за последние пару-тройку лет очень востребованной профессией (ссылка):

За последние пять лет в России резко вырос спрос на курьеров — число вакансий за данный период увеличилось в 11 раз. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито работа» и агрегатора Salary Index, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый большой скачок приходится на 2020 год, когда началась пандемия коронавируса, и сервисы доставки стали активно развиваться. За тот период количество размещенных вакансий курьера выросло на 145 процентов в годовом выражении. В текущем году востребованы более чем 300 тысяч курьеров, а число вакансий взлетело на 113 процентов по сравнению с прошлым годом.

Параллельно с ростом востребованности данной профессии поднялись и зарплаты доставщиков. Согласно результатам исследования, за последние пять лет ставка выросла в два раза, в первую очередь это касается пеших курьеров. По данным Salary Index, средняя зарплата российского курьера составляет около 50 тысяч рублей.

Считайте меня циником, но мне кажется, что 50 тысяч за навык прямохождения — это неплохо. Свежий воздух, умеренные физические нагрузки… одна только проблема: на рабочем месте действительно приходится работать.