Синий свет может быть вреден для людей, но полезен для манго

Нам часто говорят ограничить наше «экранное время», отчасти благодаря резкому синему свету, который могут излучать экраны. Растения тоже могут обнаруживать его, но вместо того, чтобы вызывать бессонницу у наших зеленых друзей, он может помочь улучшить вкус их плодов. Исследователи теперь сообщают, что манго могут стать краснее, слаще и более спелыми под воздействием синего света в течение нескольких дней. Работа опубликована в портале phys.org.

Растения полагаются на солнечный свет для осуществления фотосинтеза и созревания плодов. Исследования показали, что воздействие света может повлиять на внешний вид кожуры некоторых фруктов и может увеличить количество сахара и пигментов во фруктах, таких как помидоры, которые содержат хлорофилл по всей своей мякоти. Однако другие фрукты, такие как манго, содержат этот пигмент только в своей толстой кожуре, что может изменить воздействие света на мякоть.

Кроме того, солнечный свет содержит много цветов, поэтому разные длины волн могут иметь разные эффекты. Итак, Юаньвэнь Тенг и его коллеги хотели выяснить, как синий свет влияет на качество и спелость манго.

Чтобы понять это явление, исследователи поместили группу манго в синий свет, а другую группу в темноту на девять дней. Они обнаружили, что манго, освещенные синим светом, содержат гораздо больше антоцианов в кожуре, что делает их более красными, чем манго, оставленные в темноте. Мякоть этих фруктов также была мягче, слаще и желтее, и в ней было больше сахарозы и каротиноидов, чем в другой группе.

В ходе дальнейших испытаний команда обнаружила, что чувствительные к свету гены, участвующие в пути фотосинтеза, а также ключевые гены, участвующие в производстве сахарозы, антоцианов и каротиноидов, активизировались под воздействием синего света. Это означало, что манго могло напрямую воспринимать этот свет и запускать внутренний генетический сигнальный путь.

Эффект был более выражен в кожуре, чем в мякоти, что указывает на то, что синий свет не проникает через кожу. Исследователи говорят, что эта работа может помочь пролить свет на сложную взаимосвязь цветного света и внутреннего качества фруктов.