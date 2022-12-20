 

Синий свет может быть вреден для людей, но полезен для манго

20.12.2022, 22:15, Разное
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Нам часто говорят ограничить наше «экранное время», отчасти благодаря резкому синему свету, который могут излучать экраны. Растения тоже могут обнаруживать его, но вместо того, чтобы вызывать бессонницу у наших зеленых друзей, он может помочь улучшить вкус их плодов. Исследователи теперь сообщают, что манго могут стать краснее, слаще и более спелыми под воздействием синего света в течение нескольких дней. Работа опубликована в портале phys.org.

Растения полагаются на солнечный свет для осуществления фотосинтеза и созревания плодов. Исследования показали, что воздействие света может повлиять на внешний вид кожуры некоторых фруктов и может увеличить количество сахара и пигментов во фруктах, таких как помидоры, которые содержат хлорофилл по всей своей мякоти. Однако другие фрукты, такие как манго, содержат этот пигмент только в своей толстой кожуре, что может изменить воздействие света на мякоть.

Кроме того, солнечный свет содержит много цветов, поэтому разные длины волн могут иметь разные эффекты. Итак, Юаньвэнь Тенг и его коллеги хотели выяснить, как синий свет влияет на качество и спелость манго.

Чтобы понять это явление, исследователи поместили группу манго в синий свет, а другую группу в темноту на девять дней. Они обнаружили, что манго, освещенные синим светом, содержат гораздо больше антоцианов в кожуре, что делает их более красными, чем манго, оставленные в темноте. Мякоть этих фруктов также была мягче, слаще и желтее, и в ней было больше сахарозы и каротиноидов, чем в другой группе.

В ходе дальнейших испытаний команда обнаружила, что чувствительные к свету гены, участвующие в пути фотосинтеза, а также ключевые гены, участвующие в производстве сахарозы, антоцианов и каротиноидов, активизировались под воздействием синего света. Это означало, что манго могло напрямую воспринимать этот свет и запускать внутренний генетический сигнальный путь.

Эффект был более выражен в кожуре, чем в мякоти, что указывает на то, что синий свет не проникает через кожу. Исследователи говорят, что эта работа может помочь пролить свет на сложную взаимосвязь цветного света и внутреннего качества фруктов.


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