Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
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Президент РФ Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, информирует «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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