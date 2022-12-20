 

Небензя назвал аморальной попытку США использовать в своих целях замороженные активы Афганистана

20.12.2022, 22:13, Новости дня
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Попытки США использовать замороженные средства Афганистана для решения своих задач аморальны, Россия призывает незамедлительно вернуть их народу этой страны, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя подчеркнул, что ситуация с заморозкой активов Афганистана выглядит возмутительной, а попытки США использовать эти средства для своих целей аморальны.

«Создание искусственных условий – путь в никуда. Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу, в том числе тем женщинам и девочкам, о которых вы говорите сегодня», – приводит ТАСС слова постпреда.

Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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