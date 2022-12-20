Путин: Правительство выделит субсидии ЛНР для выплаты зарплаты шахтерам

Федеральные власти не будут навязывать руководству ЛНР решений по теме приватизации угольных предприятий, правительство поможет с субсидиями на выплату зарплаты шахтерам, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.

«В РФ практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в Луганской народной республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как считаете нужным», – цитирует ТАСС Путина.

Также президент РФ Владимир Путин пообещал помочь субсидиями, чтобы власти Луганской народной республики могли выплачивать зарплаты шахтерам.

«Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это тоже, конечно, сделаем. Особенно там субсидии на заработную плату или на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий», – заверил президент.

Ранее президент наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.

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