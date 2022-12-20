 

Мнение: О 20 победах Путина за 300 дней

20.12.2022, 22:10, Разное
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Никто этого не видит, не хочет видеть, но российский президент Владимир #Путин в этом году, после 24 февраля, одерживает одну победу за другой. В среднем — каждые две недели. Его победоносное шествие не всегда отражают военные сводки. Да и вообще, «большое видится на расстояньи» ©

Вот что увидели, например, из Великобритании.

Обозреватель британской газеты Sunday Times Питер Конради решил заранее подвести итоги десяти месяцев украинской спецоперации Владимира Путина и насчитал двадцать важных для мира результатов (a.k.a. «путинских побед»). По его мнению, начало специальной военной операции РФ и последовавшие события (примечания после тире — мои):
1. Изолировали Путина и Россию от Запада — дали стране уникальную возможность стать самодостаточной на 100%, чего у неё не было даже во время СССР;

2. Возродили страхи по поводу ядерной войны — то есть, усилили Россию;

3. Обострили внимание к проблеме Тайваня — и #Китай принял этот вызов, что превращает его в ситуационного союзника России;

4. Подстегнули инфляцию и забастовки в Британии — да и во многих странах ЕС тоже;

5. Сделали беженцами 14 млн украинцев — из которых 4 млн «бежали» в Россию;

6. Создали новую русскую диаспору за границей — вот она, реальная «мягкая сила»!;

7. Добавили опасений насчёт голода в Африке — что ставит Россию в позицию «гаранта» глобальной продовольственной безопасности;

8. Изолировали российскую экономику — см. п.1;

9. Осложнили получение информации о том, что происходит в России — и нефиг шпионить;

10. Заставили западный мир больше думать об энергосбережении — нефть и газ — не право, а привилегия ©;

11. Укрепили #НАТО — и сплотили россиян перед лицом коварного врага;

12. Начали формировать представление о войнах будущего — отчего все пришли в шок;

13. Продемонстрировали важность роли харизматического лидера — Владимира Путина?;

14. Положили конец пацифизму Германии — и это Европе ещё аукнется;

15. Принесли колоссальные барыши производителям оружия — и «Ростеху» тоже;

16. Укрепили национальное самосознание украинцев — настолько, что треть страны ударилась в бега;

17. Разрушили связи с Россией в спорте, науке и искусстве — а мы и сами с усами: будем развивать лапту;

18. Принесли угрозу Холодной войны в Арктике — #Арктиканаш!;

19. Удлинили авиамаршруты между Европой и Азией — и пусть бюргеры платят больше;

20. Привели к смене владельца футбольного клуба “Челси” — то есть, всё было только ради этого?.

Каких новых побед ожидать от Владимира Путина в новом году?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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