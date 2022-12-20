 

Весенний крокус и помидор черри: самые актуальные цвета в одежде на первое полугодие 2023 по версии Pantone

20.12.2022, 22:00, Разное
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Каждые шесть месяцев Институт цвета Pantone называет трендовые цвета полугодия. В последние несколько месяцев на пике моды были яркие оттенки. В 2023 году цвета одежды станут спокойнее и расслабленнее, но это не значит, что они будут менее интересными. Веселые оттенки и цветовые сочетания подчеркивают стремление к индивидуальности и выражению себя новыми и неожиданными способами.

Viva Magenta — цвет 2023 года по версии Pantone

Модные цвета 2023 года отражают потребность людей в позитиве и яркости. Цвет года, по версии Pantone Viva Magenta, именно такой – насыщенный малиновый, находящийся на границе холодного фиолетового и теплого розово-красного, и он действительно притягивает взгляды. Вдохновляющим цветом стал цвет кошенили, одного из самых ценных и сильных природных пигментов.

Viva Magenta, воплотивший в себе смелость, предлагает поэкспериментировать с нарядами и дать волю своему воображению. Viva Magenta можно использовать в гардеробе самыми разными способами, и он всегда будет выглядеть великолепно, будь то total look или просто небольшой всплеск оттенка. Он буквально заставляет нас сиять, особенно в сочетании с естественными тонами, а также синим, черным и темно-коричневым.

Пылающий желтый

Сияющий желтый уже был трендовым цветом по версии Pantone в 2021 году. В предстоящем сезоне желтый вновь представлен в самых разных аспектах. Трендовый Blazing Yellow – это ярко-желтый цвет, который заставляет мечтать о лете и пляже. Более приглушенный оттенок Empire Yellow кажется более спокойным и идеально подойдет для тех, кто предпочитает сдержанность.

Желтые оттенки обеспечивают хорошее настроение в холодные зимние дни, а сочетать его можно с чем угодно. Этот сияющий цвет идеально смотрится рядом с черным, синим и белым, а также коричневым и серым.

Огненно-красный и помидор черри

Трендовые цвета 2023 год действительно интересны и даже забавны. Красный в таких вариантах, как помидор черри и огненно-красный, можно было видеть на всех подиумах. Этот цвет, ставший неотъемлемой частью мира моды, выражает страсть и энергию и идеально подходит для смелых модниц.

Способы его сочетания – это в действительности дело вкуса. Те, кто привык выделяться из толпы, носят этот трендовый цвет с головы до ног. В остальном он идеальный компаньон для черного, белого и коричневого. Красный отлично смотрится в колор-блокинге в сочетании с другими яркими цветами, такими как оранжевый или розовый.

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Весенний крокус

Фиолетовый можно назвать одним из самых романтичных трендовых цветов 2023 года. Если в 2022-м цветом года стал Very Peri, то на предстоящий сезон предлагается более мягкий вариант. Игривый, романтичный и удивительно женственный — это цветочно-фиолетовый цвет под названием Spring Crocus. Он в изобилии присутствовал в коллекциях Elie Saab и Emporio Armani и поэтому занял постоянное место среди трендовых цветов 2023 года.

Пастельный тон выглядит очень светлым и является освежающей альтернативой темным цветам, которые обычно носят зимой. Фиолетовый отлично сочетается с черным, коричневым, зеленым или другими оттенками.

Розовый: Pink Cosmos и Crystal Rose

В 2023 нам предстоит смотреть на мир через розовые очки. Модные цвета года розовый космос и хрустальная роза, привносящие романтику и нежность в образы, уже покорили сердца модниц. Crystal Rose — пудровый оттенок, который придает нарядам игривый и девчачий вид. Pink Cosmos, наоборот, довольно сильный и способен поднять настроение в холодные зимние месяцы. Будь то уютное пальто, игривые вязаные юбки или элегантные сумочки – этот модный цвет присутствует везде и без него сложно представить современный гардероб.

Персиковый цвет

На дворе еще декабрь, но модницы уже с нетерпением ждут весны. Хурма и персиково-розовый — это трендовые цвета первой половины 2023 года, которые дарят весеннее настроение.

Мягкие тона кажутся очень свежими и идеально подходят для того, чтобы слегка разбавить зимние наряды. Чтобы оставаться в тренде в наступающем сезоне, можно сочетать персиковый цвет с более насыщенными оттенками, такими как хаки и коричневый.


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