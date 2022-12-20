Сварите макароны, смените прическу и отремонтируйте дом: как быть удачливей в любви согласно фэн-шуй

Фэн-шуй – это древняя китайская философия, которая регулирует баланс отношений между природой и человеком. В Фэн-шуй есть пять элементов: дерево, огонь, вода, земля и металл. Считается, что данная философия способна повлиять на отношения человека с природой, а также на взаимоотношения между людьми. Поэтому приверженность данной практике позволяет улучшить гармонию в отношениях, а также положительно повлиять на настроение и самочувствие. Фэн-шуй обычно используется в качестве ориентира для украшения дома или построения карьеры. Но им можно пользоваться и в любовных делах. В философии Фэн-шуй есть семь способов сделать отношения более счастливыми.

Убирайте дом с юго-востока

Юго-Восток является наиболее благоприятным направлением в любовных отношениях. Поэтому убирать жилье нужно именно с этого направления. Воспользуйтесь розовыми или красными предметами для украшения комнаты. Рекомендуется поставить в каждом помещении комнатные растения. Считается, что такие действия увеличивают привлекательность и удачу в плане романтики.

Смените прическу

Внешний вид – самый важный фактор для начала отношений. Вам нужно хорошо и опрятно выглядеть, чтобы произвести положительное впечатление на своего партнера. В науке Фэн-шуй прическа является одним из факторов, определяющих внешность человека. Чем реже вы меняете прическу, тем больше в вас негатива. Поэтому следует регулярно менять прическу, перекрашивать волосы или делать модную стрижку, чтобы выглядеть более красиво и свежо.

Сделайте яркий макияж

Еще один способ, который может изменить внешний вид, заключается в создании яркого и привлекательного макияжа. Можно воспользоваться новейшими техниками нанесения косметики, чтобы сделать лицо более красивым и сияющим. Выберите тип и цвет макияжа, который подходит вашей коже. При необходимости используйте косметику, которая может сделать кожу ярче. Не стесняйтесь наносить помаду ярких цветов.

Пользуйтесь ювелирными украшениями

Для украшения внешности идеально подходят ювелирные изделия, поэтому это может положительно повлиять на возможность построения крепких отношений с любимым человеком. Украшения могут накапливать позитивную энергию. Вам не обязательно носить много украшений. Просто выберите простые украшения, такие как браслеты или ожерелья, которые будут приносить удачу.

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Выбрасывайте старые вещи

Согласно философии Фэн-шуй, старые бесполезные вещи могут привносить в жизнь негативную энергию. Они могут заставлять человека вспомнить горечь прошлого, а также затрудняют построение новых отношений. Поэтому постарайтесь как можно скорее избавиться от всех старых и ненужных вещей. Выбросьте бесполезные вещи, а особенно те, которые напоминают вам о вашем бывшем возлюбленном. Однако вам следует оставить вещи розового или белого цвета. Данные оттенки помогают нам найти настоящую любовь, а также сделать отношения более гармоничными.

Сделайте косметический ремонт дома

Если вы хотите настроиться на счастливую любовь, то нужно переставить мебель в доме, а также немного изменить обстановку. Считается, что изменение обстановки дома приносит положительную энергию, облегчая поиск нового спутника жизни. Выбросьте все вещи черного или темно-серого цвета, поскольку они не приносят удачи. Не кладите слишком много вещей вокруг входа.

Ешьте правильные продукты

Пища, которую употребляет человек, может принести удачу в отношениях. К таким удачливым продуктам относятся макароны, черный кунжут и тыква. Желательно регулярно пить жасминовый чай, который оказывает успокаивающее действие и приносит положительную энергию с точки зрения романтики.

Таким образом, если пользоваться простыми советами из Фэн-шуй, то можно настроиться на построение новых романтичных отношений. Даже перестановка в доме и макияж могут положительно повлиять на поиск новой любви.