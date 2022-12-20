 

“Этот год был самым тяжелым в моей жизни”: Джорджина Родригес откровенно рассказала о потере сына

20.12.2022, 21:40, Разное
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Восемь месяцев назад в семье Криштиану Роналду и Джорджины Родригес произошла трагедия — они потеряли одного из новорожденных близнецов, мальчика по имени Анхель. Горю пары сопереживал буквально весь мир, и с течением времени они пришли в себя и вернулись к привычному ритму жизни. В новом интервью испанскому Elle Джорджина призналась, что случившееся оказалось самым печальным моментом в ее жизни. 

Этот год был самым тяжелым в моей жизни. Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь, – с сожалением сказала она.

Также в диалоге с изданием Джорджина поблагодарила возлюбленного за поддержку и рассказала больше об их с Роналду знакомстве.

Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда я впервые увидела его, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого, такого внимательного мужчину. Это самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. И да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям — и многим женщинам — необязательно использовать это в уничижительном смысле. Очевидно, что отношения с ним позволили мне осуществить многие мечты, но всегда, как до, так и после встречи с ним, я вкладывала одну и ту же страсть во все, что делала… Когда работала уборщицей, продавцом и моделью.

Отметим, что в начале ноября Криштиану впервые рассказал журналистам о том, как сообщил детям о смерти новорожденного брата. В этом же интервью футболист обвинил руководство “Манчестер Юнайтед” в отсутствии сочувствия на фоне трагедии, после чего клуб расторг с ним многомиллионный контракт.

В семье Роналду и Джорджины пятеро детей — 11-летний Криштиану-младший, 5-летние близнецы Ева и Маттео, 4-летняя дочь Алана Мартина и полугодовалая Белла Эсмеральда. 

 


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