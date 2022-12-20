 

Бархат, перья и пайетки: дизайнеры показали, в чем встречать Новый год

20.12.2022, 21:40, Разное
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12 STOREEZ 

В новой съемке под названием “Бархатная ночь” — вдохновляющие образы для разных девушек и разных настроений. Любительницы шумных компаний оценят юбку и топ из воздушного черного кружева, поклонницам новогодних театральных показов подойдет костюм из французского твида или элегантное бархатное платье-футляр Swan, а бизнес-леди, которые до и после боя курантов без отрыва от ноутбука планируют закрывать и начинать новые задачи, наверняка выберут черный смокинг с сатиновыми лацканами. 

Autentiments 

Создавая праздничную капсулу, дизайнеры, включая приглашенного эксперта  — Романа Кянджалиева, вдохновлялись эстетикой красных дорожек Голливуда 90-х — симбиозом лаконичного кроя и гламурной элегантностью. Основа капсулы — платья длины макси и топы, которые дополняют эффектные детали — драпировка из блестящей металлической сетчатой ткани, воротник и манжеты из перьев, асимметричный крой, пуговицы со стразами и другие.

Amantes

Основательница нового бренда вечерней одежды — Анастасия Григорян, художница армянского происхождения, получившая образование в Лондоне и Москве. В дебютную линию ее марки вошло семь образов: коктейльные и вечерние платья, а также костюмы — с юбкой и брюками. “По большому счету, наша первая коллекция — это ода наследию, истории моды, гимн вечности и красоте”, — говорит Анастасия.

COCOS Moscow 

Новогодняя коллекция бренда — это образы, в которых будет приятно провести праздник в кругу родных и друзей, а потом при желании надевать по особым случаям круглый год. Лаконичные платья с объемными рукавами, брючные костюмы, атласные юбки, блестящий комбинезон. Все вещи можно носить как с каблуком, так и с обувью на плоской подошве. 

TO BE BLOSSOM

Magic happens – с этим девизом бренд советует встречать самый волшебный праздник в году, создавая новогоднее настроение, в том числе, с помощью гардероба. Мини-платья, топы и жакеты, расшитые пайетками, легкие женственные комбинации, воздушное боа из перьев — во всем этом можно смело давать старт марафону новогодних вечеринок. Свою вечеринку – то есть, съемку праздничного кампейна, – марка устроила в Дубае.

YOU

Героиней новогодней коллекции бренда в объективе фотографа Полины Набоки стала ведущая солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина. Сама капсула отсылает нас к костюмированному балу дома Романовых, прошедшему в Зимнем дворце в феврале 1903 года. Вся знать Российской империи была облачена в костюмы допетровской эпохи, костюмером бала стал модный тогда художник Сергей Соломко. Поэтому коллекция YOU проникнута эстетикой ар-деко: летящие невесомые ткани, платья с глубокими вырезами удлиненного силуэта, декоративные элементы из перьев марабу.


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