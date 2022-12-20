Китайские больницы готовятся к шквалу пациентов с повышенной температурой

Внезапный всплеск новых случаев коронавируса вызвал огромную нагрузку на медицинские ресурсы Китая. Как передаёт Xinhua, по всей стране прилагают максимальные усилия для расширения возможностей клиник по приёму резко растущего числа пациентов с повышенной температурой.



AP

Медучреждения и органы здравоохранения по всему Китаю прилагают максимальные усилия для расширения возможностей клиник по приёму резко растущего числа пациентов с повышенной температурой, вызванного заражениями COVID-19. Как передаёт Xinhua, внезапный всплеск новых случаев вызвал огромную нагрузку на медицинские ресурсы. На фоне смещения акцента в стратегии реагирования страны на коронавирусную эпидемию с профилактики и контроля за распространением инфекции на лечение случаев заболевания, Китай ускоряет усилия по созданию большего числа отделений по приему пациентов с повышенной температурой.

Так в ответ на растущий спрос на своевременные медицинские услуги на территории стадиона «Гуанъань» в пекинском районе Сичэн заработало временное отделение по приёму таких пациентов.

Временное отделение, в котором работают медики из нескольких государственных больниц района, располагает четырьмя кабинетами для консультаций и оборудовано временной аптекой и обширным складом для хранения лекарств. Пациенты, обратившиеся за медицинской помощью, могут быстро получить здесь консультацию врача и необходимые лекарства.

Общее количество таких отделений в Пекине быстро возросло с 94 до 1263, включая те, что открылись в 960 общественных учреждениях здравоохранения, сообщил Ту Чжитао, глава столичного управления традиционной китайской медицины, на пресс-конференции в понедельник.

В зимний период из-за наслаивающихся эффектов сезонного гриппа пациенты с болезнями лёгких, сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями становятся более уязвимыми и нуждаются в большем объёме медицинской помощи, в результате чего нагрузка на медучреждения заметно возрастает.

В Харбине в местных больницах увеличилось количество отделений для пациентов с повышенной температурой и неотложной помощи, а также были созданы специальные отделения для пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, которые нуждаются в уходе по другим медицинским причинам.

В Первой больнице при Харбинском медицинском университете число отделений по приёму пациентов с повышенной температурой увеличилось до трёх. В то же время медперсонал больницы прошёл обучение по инфекционному контролю, самолечению и другим темам.

По словам главврача больницы Юй Кайцзяна, последние дни в отделении неотложной помощи больницы количество обращений пациентов увеличилось на 85 процентов, и в ближайшее время, в зависимости от необходимости, количество таких отделений увеличится.

В городе Сиань провинции Шэньси пациенты с COVID-19 и сопутствующими симптомами могут круглосуточно обращаться за медицинской помощью как непосредственно в самих больницах, так и онлайн.

Отделения по приему пациентов с повышенной температурой при Второй больнице Сианьского университета «Цзяотун» также работают круглосуточно. Кроме того, сотрудники госпиталя проводят онлайн-консультации по COVID-19 и гриппу, организуют доставку лекарств на дом и оказывают другие услуги, позволяющие сократить время ожидания пациентов в очереди и снизить риск перекрестного заражения.

Кроме того, женщины, находящиеся в положении, а также пациенты с заболеваниями крови или другими серьёзными заболеваниями могут получить там своевременную медицинскую помощь, поскольку акушерско-гинекологическое и инфекционное отделения, а также отделение экстренного гемодиализа больницы также работают круглосуточно.

В шанхайских больницах упростили процедуру диагностики и лечения детей с повышенной температурой. Так, например, в Детской больнице Университета «Фудань» несовершеннолетние пациенты могут сдать анализы на антиген и нуклеиновые кислоты COVID-19, а также общий анализ крови, что в значительной степени экономит время на посещение врача.

В Сучжоу бывшие пункты для забора проб для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса переоборудовали в пункты для лечения пациентов с повышенной температурой. Благодаря этим временным пунктам люди могут всего за 10 минут обратиться к врачу и получить лекарства.

В настоящее время в городе насчитывается 1035 таких пунктов, способных принимать более 80 тыс. пациентов в день.

По словам официального представителя Государственного комитета по делам здравоохранения Не Чуньлея, учреждения первичной медико-санитарной помощи, являющиеся первой линией обороны в сфере общественного здравоохранения, играют активную роль в повышении доступности и удобства медицинских услуг.

Ожидается, что к марту 2023 года около 90% медицинских центров городского уровня будут оборудованы отделениями по приёму пациентов с повышенной температурой, резюмировал он.