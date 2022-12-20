В европейском потолке цен на газ столько «дырок», что он напоминает сито

Решение ЕС о введении потолка цен на газ полно «пробоин», способствующих его неэффективной реализации, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, правила «потолка» содержат большое количество способов обхода. Кроме того, есть целый ряд условий, при которых действие потолка будет и вовсе приостановлено.



AP

Крышки на многих кастрюлях содержат отверстия, пишет Der Spiegel: они необходимы для выхода пара. Однако ситуация с согласованным в ЕС потолком цен на газ иная: в этом потолке столько дырок, что он, скорее, напоминает сито.

К примеру, потолок цен должен действовать на всех европейских площадках. Однако Еврокомиссия сохранила за собой право делать исключения, отмечает издание. Кроме того, для внебиржевых сделок потолок и вовсе не действует, поэтому все желающие обойти его могут просто перейти на подобные непрозрачные рынки.

Согласно принятым правилам, верхняя граница цены на газ должна вступать в силу, когда цены на будущие поставки газа три дня подряд превышают €180 за мегаватт-час, пишет Der Spiegel. Но это будет происходить лишь в том случае, если цена на СПГ на мировом рынке будет как минимум на €35 дешевле. В противном случае, потолок цен будет расти вместе с ценами на СПГ.

Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в ряде случаев, считает издание. В частности, отмена может произойти, если граждане ЕС повысят потребление газа, если слишком много танкеров с СПГ будут направляться в Азию, если будет поставлена под угрозу стабильность газового рынка или если снизятся объёмы газа на важном газовом хабе TTF.

Связанная с решением документация показывает, сколь спорным был вопрос потолка цен среди стран ЕС, пишет Der Spiegel. В итоге тот формат «потолка», который был принят, можно рассматривать лишь как попытку сохранить лицо, считает издание. Однако функционировать такое решение не будет, пишет Der Spiegel: несмотря на это потолок цен подаётся как значительный прорыв.