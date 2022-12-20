Дебошир Башаров выставил собственных детей за порог: Так бывает, родители бросают

Российский актер театра и кино, телеведущий, лауреат Государственной премии Российской Федерации Марат Башаров дал откровенное интервью, в котором коснулся жизни своей семьи, а также рассказал о творчестве и работе.

Сейчас Башаров задействован в спектакле “Нежданно-негаданно”, поставленном во МХАТе им. Горького по рассказу Валентина Распутина. Актер играет там простого мужика Сеню, которого вместе с отвальным народом затронули лихие 90-е.

Зрители воспринимают спектакль с огромным откликом, и в конце постановки встает весь зал. По словам Марата Башарова, такая ситуация складывается из-за того, что наш народ до сих пор не отпустил те времена, он пропитан им.

По сценарию, герой Башарова и его жена забирают к себе сироту, которую преступники заставляли просить милостыню на рынке. Режиссер Галина Полищук взяла на эту роль именно Башарова, ведь у него в жизни есть именно такая история.

Несколько лет назад Марат Башаров оформил опекунство над детьми из Сирии. Мать и отец Ахмады и Асми умерли. Теперь актер является их папой, но не живет с ними. Дети растут у себя на родине, лишь иногда дети прилетают к звездному отцу в Москву, после чего он снова выставляет их за дверь.

“Моя дочь Амели и сын Марсель прекрасно общаются с ними. А Марселя, которому 6 лет, спектакль, к слову, потряс — он узнал, что на свете так бывает: родители бросают своих детей”, – отметил Башаров.

Актер добавил, что своим усыновлённым детям каждый месяц посылает деньги.