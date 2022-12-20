Егор Дружинин о шоу “Новые танцы”, любимых сериалах и экспериментах на сцене

Второй сезон шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» постепенно движется к финалу. По вашим ощущениям, в чём он получился непохожим на первый сезон? Какие впечатления у вас оставил?

Когда ясна схема конкурса, то сюрпризы могут быть лишь в новых участниках и/или отступлениях от заданной привычной схемы. Например, – решение о большем количестве спасенных конкурсантов на определенном этапе конкурса. Но в чем я точно не хотел бы совпадений этого сезона с предыдущим, так это в том, чтобы в нем опять победил бывший участник старых «Танцев». Но это к сожалению, ни спрогнозировать, ни изменить нельзя. «Танцы» открыты для всех.

Были ли в этом сезоне участники, которые смогли вас удивить чем-то принципиально новым: стилем, подачей, эмоциями?

Абсолютно все участники демонстрируют что-то новое, необычное, свежее в хореографии и в технике. Сейчас я в основном работаю в театрах. С молодыми уличными танцовщиками я сталкиваюсь в репетиционных залах только на редких спецпроектах. Детские конкурсы, в жюри которых я вхожу, к сожалению, не могут за редким исключением похвастать примерами новых танцевальных направлений и идей. Модные танцовщики выкладывают много танцевальных видео в соцсетях, но мне, если честно, танец, как и спектакли, больше нравится смотреть вживую. Так что я с жадностью и с удовольствием смотрю на тех, кто выходит на сцену «Новых Танцев». Для меня это глоток свежего воздуха.

Вы – очень опытный хореограф. За то время, что вы судите проект, открыли ли вы для самого себя что-то принципиально новое? Может быть и не только про танцы, а про людей или жизнь в целом?

«Танцы» в чем-то изменили мою жизнь и меня самого, но сказать, что они научили меня чему-то принципиально новому, я не могу. Они лишь утвердили меня в некоторых моих профессиональных и житейских убеждениях. Одно из них – не стоит ради достижения цели ломиться напролом. Оглянувшись назад, вы не увидите ничего кроме обломков.

По телевизионной картинке иногда кажется, что внутри судейского корпуса существуют условные разделения ролей на плохого и хорошего полицейских, так ли это на самом деле? Возникают ли у вас в действительности какие-то споры с коллегами из-за взгляда на номера и участников?

О, нет! «Новые танцы» – это не старые добрые «Танцы на ТНТ». Здесь нет смысла вступать в споры, потому что нет наставничества. Задача наставника была привести участника своей команды к победе. Задача члена жюри «Новых танцев» – приятно провести время и не ударить в грязь лицом.

В шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» дети соревнуются наравне со взрослыми. Испытываете ли вы трудности с тем, чтобы объективно оценивать юных танцовщиков? Бывает ли вам непросто подобрать слова, чтобы не травмировать детскую психику резким комментарием?

Дело не в словах, а скорее в поступках. Иногда ты высказываешься максимально корректно, но в результате твоего решения участник не проходит дальше, и вот – ты уже для всей телевизионной зрительской аудитории хейтер, буллер и абьюзер. Оно и понятно. Дети – гораздо беззащитнее, чем взрослые. Их надо всячески поддерживать и беречь. Особенно – таких талантливых, как в «Новых танцах».

Над какими проектами вы сейчас работаете? Возможно, в ближайшее время стоит ждать от вас каких-то премьер? Что это будет?

Сейчас я, как режиссер, выпускаю в Детском Музыкально-Драматическом Театре легендарную оперетту советского времени «Севастопольский вальс» в современной редакции. Для меня это очень интересный опыт – с опереттой я еще никогда дела не имел. А в декабре на платформе START начался показ второго сезона одного популярного фантастического сериала, в котором ваш покорный слуга играет не последнюю роль.

В какой из ваших постановок, пластических спектаклей больше всего именно вас как человека? Что нужно посмотреть, чтобы понять, кто такой Егор Дружинин?

Можно посмотреть спектакль без слов «Всюду жизнь», пластический спектакль «МЫ», короткометражный фильм «Ангелова кукла», или мюзикл «Карнавальная ночь». Но вообще, чтобы понять, кто такой Егор Дружинин, нужно будет посмотреть фильм, который я еще не снял.

Вы исполнили роль в сериале «Американцы», который должен выйти на экраны в 2023 году. Расскажите, что это за проект? Как вы в нём оказались? Кого вы играете?

Это сериал про нескольких героинь, которые пытаются устроить свою жизнь в самом начале двухтысячных, пытаясь выехать рожать в США. Моя роль в этом сериале микроскопическая. Я играю попутчика одной из героинь, который пытается ее обольстить, выдавая себя за кого-то более весомого, чем он есть на самом деле.

В каких проектах вас можно увидеть на экране?

В последнее время меня можно видеть, как минимум, два раза в неделю в проектах «Новые Танцы» на ТНТ и «МАСКА-танцы» на другом канале.

Что вы вообще думаете о рынке сериалов в 2022 году? Из-за меньшей конкуренции с западными продуктами качество продукта улучшилось или ухудшилось? Можете ли вы посоветовать читателям три сериала, которые вас действительно порадовали в этом году?

Мои рекомендации: «Вавилон-Берлин» Тыквера, «Заговор сестер Гарви» и «Шантарам». Из отечественных я бы советовал смотреть «Вампиров средней полосы».

У вас есть футбольная команда «Дружина», которая должна стать участником следующего сезона Медиалиги. Чем вам интересен этот проект? Кто играет за ваш коллектив, часто ли вы сами выходите на поле?

Если честно, организовать команду – это не моя инициатива, а инициатива моих товарищей, с которыми мы играем в любительский футбол. Это замечательная возможность продемонстрировать публике, как много по-настоящему хороших игроков среди хороших танцовщиков и актеров. В нашей команде, и Илья Авербух, и Витя Добронравов, и участник 7-го сезона «Танцев на ТНТ» – Дамьен, и много других хорошо известных по ТВ проектам блестящих танцовщиков. Но мы ни в коем случае не переоцениваем свои возможности. Стараемся играть в легкий, позитивный и веселый футбол, получая удовольствие сами и, делясь им с соперниками и зрителями.

Есть ли у вас уже планы на Новый год? Как вы обычно отмечаете этот праздник? Есть ли у вас особенные традиции, которые вы никогда не нарушаете?

Традиция одна – мы всегда отмечаем Новый Год с семьей. И этот раз не будет исключением.

Егор с супругой Вероникой