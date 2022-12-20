Екатерина Варнава, Снежана Георгиева, Ксения Дукалис и другие на рождественских чтениях в Москве
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Накануне в столице прошли чтения, режиссером которых выступил Юрий Квятковский. Cамые востребованные российские актеры театра и кино напомнили зрителям о том, что такое рождественский рассказ. Например, Екатерина Варнава зачитала со сцены отрывок из “Щелкунчиа” Гофмана, а Марк Эйдельштейн выступил с “Бедным принцем” Александра Куприна.
Мероприятие посетили представители книжной индустрии и шоу-бизнеса, в том числе, Елка, Антон Севидов, Любовь Толкалина, Влад Лисовец, Наталья Подольская, Елена Крыгина, Ксения Дукалис, Снежана Георгиева, Карина Истомина, Елена Летучая, Агата Муцениеце, Яна Рудковская и многие другие.
Екатерина ВарнаваЕлкаНаталья ПодольскаяЕлена ЛетучаяКсения ДукалисМария КравцоваМарк ЭйдельштейнКарина ИстоминаАгата МуцениецеВлад ЛисовецАнар ХалиловАнтон Севидов и Любовь ТолкалинаСнежана ГеоргиеваПолина Аскери
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