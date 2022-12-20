Екатерина Варнава, Снежана Георгиева, Ксения Дукалис и другие на рождественских чтениях в Москве

Накануне в столице прошли чтения, режиссером которых выступил Юрий Квятковский. Cамые востребованные российские актеры театра и кино напомнили зрителям о том, что такое рождественский рассказ. Например, Екатерина Варнава зачитала со сцены отрывок из “Щелкунчиа” Гофмана, а Марк Эйдельштейн выступил с “Бедным принцем” Александра Куприна.

Мероприятие посетили представители книжной индустрии и шоу-бизнеса, в том числе, Елка, Антон Севидов, Любовь Толкалина, Влад Лисовец, Наталья Подольская, Елена Крыгина, Ксения Дукалис, Снежана Георгиева, Карина Истомина, Елена Летучая, Агата Муцениеце, Яна Рудковская и многие другие.

Екатерина Варнава Елка Наталья Подольская Елена Летучая Ксения Дукалис Мария Кравцова Марк Эйдельштейн Карина Истомина Агата Муцениеце Влад Лисовец Анар Халилов Антон Севидов и Любовь Толкалина Снежана Георгиева Полина Аскери