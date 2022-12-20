Решение Швеции не выдавать «первого в списке Эрдогана» может подорвать её членство в НАТО

Верховный суд Швеции заявил о невозможности экстрадицировать в Турцию беженца из этой страны, которого Анкара считает террористом, пишет SwebbTV. Такое решение может затормозить заявку Стокгольма на членство в НАТО. По мнению суда, подозреваемый не нарушил шведского законодательства, однако в Турции он находится «на первом месте в списке президента Эрдогана».



AP

Верховный суд Швеции заявил в пресс-релизе о невозможности экстрадиции человека по требованию Анкары. По данным «Шведского радио», речь идёт о беженце, высылки которого Турция добивается больше всего в рамках одобрения заявки Швеции о вступлении в НАТО. Решение судебной инстанции может повлиять на членство страны в альянсе, пишет SwebbTV.

После победы на выборах в сентябре новое шведское правое правительство было одержимо идеей, чтобы Швеция стала членом НАТО и отправила много миллиардов на Украину. «Вопрос климата» тоже является ещё одним приоритетом для премьер-министра Ульфа Кристерссона и его правительства, которое консультируют глобалисты семейства Валленбергов. Однако уже две недели назад генеральный прокурор королевства отказал в экстрадиции двоих человек из турецкого списка. Препятствия для высылки были настолько очевидны, что судебное разбирательство не считалось необходимым. По шведскому закону эти лица не совершали преступных деяний, а при экстрадиции в Турцию они рискуют подвергнуться преследованию, отмечает автор.

В понедельник Верховный суд Швеции заявил о невозможности выдачи Турции человека, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году и в участии в движении Гюлена. По мнению суда, участие в политическом движении, в котором он подозревается, не является по шведскому законодательству преступлением, в то время как подозрение в попытке государственного переворота приравнивается к подозрению в соучастии в восстании и считается в Швеции преступным деянием. Суд также посчитал, что препятствием к экстрадиции является тот факт, что речь идёт о «так называемых политических преступлениях», которые направлены против государства и являются по своему характеру политическими. В связи с тем, что ранее из-за возможности преследования в собственной стране за свои политические взгляды рассматриваемое лицо получило в Швеции статус беженца, 7-я статья Закона об экстрадиции не позволяет выдать его Турции, пишет SwebbTV.

«Совершенно очевидно, что в этом деле есть несколько обстоятельств, препятствующих экстрадиции. Требование о «двойной преступности» не применимо в отношении одного из обвинений. Кроме того, речь идёт о политическом преступлении. Также существует риск преследования этого человека из-за его политических взглядов. Поэтому экстрадиция не может быть осуществлена», — заявил рассматривавший это дело судья Петтер Асп. Принцип «двойной преступности» означает, что предполагаемое деяние должно быть признано незаконным не только в Турции, но и в Швеции, поясняет SwebbTV.

Определение Верховного суда означает, что правительство, которое в конечном итоге должно принять решение по этому вопросу, не имеет возможности удовлетворить ходатайство об экстрадиции. По словам «Шведского радио», речь идёт о турецком журналисте Бюленте Кенеше, который находится «на первом месте в списке президента Эрдогана» и является одним из тех, кого Турция потребовала экстрадировать для одобрения заявки Швеции в НАТО, резюмирует SwebbTV.