Затягивание украинского кризиса грозит США повторением вьетнамского фиаско

Отношение администрации Байдена к украинскому конфликту «пугающе напоминает» политику американских властей в середине 1960-х, которая привела к вмешательству и поражению страны во Вьетнаме. Следование подобным катастрофическим курсом может обернуться ядерной войной с Россией, предупреждает на страницах The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.



AP

Внутри администрации Байдена растёт беспокойство, что подконтрольные Киеву силы могут «рухнуть под тяжестью российского наступления». И по мере того как земля на юге Украины окончательно промерзает, у Белого дома есть все основания для опасений, пишет в статье для The American Conservative полковник армии Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, в недавнем интервью командующий ВСУ генерал Валерий Залужный признал, что мобилизация и тактика, выбранная Москвой, работают. Он даже намекнул, что украинские войска не смогут противостоять российскому натиску.

Вместе с тем Залужный отверг любое дипломатическое урегулирование конфликта и вместо этого попросил дополнительную помощь. Он настаивал, что Киев «всё ещё может победить», если получит 300 новых танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

«По правде говоря, генерал Залужный не просит помощи — он запрашивает новую армию. В этом заключается самая большая опасность для Вашингтона и его союзников по НАТО», — подчёркивает Макгрегор.

«Когда дела во внешней политике Вашингтона идут плохо, истово верящие в великое дело всегда лезут вглубь колодца идеологического самообмана, чтобы придать себе решимости вступить в последний бой», — рассуждает автор статьи. Вот почему госсекретарь Энтони Блинкен, глава аппарата Белого дома Рон Клейн, министр обороны Ллойд Остин и «остальные члены партии войны продолжают обещать вечную поддержку Киеву, чего бы это ни стоило».

Это зрелище «пугающе напоминает» фиаско опосредованной войны Вашингтона во Вьетнаме. В 1963 году США уже имели 16 тыс. военных советников в азиатской стране. Мысль о том, что поддерживаемое ими южновьетнамское правительство может проиграть, была с ходу отвергнута американскими властями, напоминает Макгрегор.

К весне 1965 года американские военные советники уже начали погибать. Ссылаясь на запрос Сайгона, генерал Уэстморленд, который в то время руководил операцией, призвал президента Линдона Джонсона отправить в Южный Вьетнам 125 тыс. солдат «для предотвращения захвата власти коммунистами».

Безоговорочная поддержка администрацией Байдена режима Зеленского приближается к стратегической переломной точке, мало чем отличающейся от той, с которой столкнулся Джонсон. В 1964 году он внезапно решил, что мир и безопасность в Юго-Восточной Азии являются жизненно важными стратегическими интересами США. Сегодня Белый дом выдвигает аналогичный аргумент, говоря об Украине, «которая так же, как и Южный Вьетнам в 60-х, проигрывает», отмечает публицист.

«Украинские больницы и морги переполнены ранеными и умирающими украинскими солдатами. Марионетки Вашингтона в Киеве растратили свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обречённых на провал контрнаступлений», — считает Макгрегор.

Поэтому, на его взгляд, существует реальная опасность, что вскоре Байден повторит телевизионное выступление Линдона Джонсона 1965 года, в котором вместо Южного Вьетнама будет фигурировать Украина. Прикрываясь необходимостью защитить свободу и демократию, президент может предложить отправить американскую коалицию, чтобы «создать безопасную зону» на западе страны.

«Катастрофа, завёрнутая в громкие слова, не способна спасти народ Украины. Украинский конфликт — это не фантазия из игр Call of Duty. Это увеличение человеческой трагедии, вызванной расширением НАТО на восток. Жертвы не живут в Северной Америке. Они живут в регионе, который большинство американцев не может найти на карте. Вашингтон призвал украинцев к бою. Теперь он должен призвать их остановиться», — полагает Макгрегор.

Мнения членов НАТО о конфликте на Украине разделились. За исключением Польши и, возможно, Румынии, никто из стран альянса не спешит мобилизовать свои силы для «долгой изнурительной войны на истощение» с Россией.

«Никто в Лондоне, Париже или Берлине не хочет рисковать ядерной войной с Москвой. Американцы не поддерживают войну с Россией, а те немногие, кто поддерживает, являются идеологами, легкомысленными политическими оппортунистами или жадными оборонными подрядчиками», — утверждает эксперт.

После того как войска США наконец-то ушли из Юго-Восточной Азии, американцы думали, что Вашингтон будет проявлять большую сдержанность. Они надеялись, что их страна признает пределы своей мощи и будет проводить менее воинственную и более реалистичную внешнюю политику.

«Тогда американцы ошиблись. Но теперь они и европейцы знают: отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности РФ на Украине и договориться о прекращении текущего конфликта — путь к затяжной конфронтации и новым человеческим страданиям», — заключает Дуглас Макгрегор.